Tài xế, giúp việc bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan

Sáng 25/9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Tỏ ra ân hận, bị cáo Phương Anh giãi bày, bản thân không nhận thức được hậu quả xảy ra lại lớn đến vậy.

Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Phương Anh đã phối hợp với các lãnh đạo của Ngân hàng SCB lập các khoản vay “khống” để rút tiền ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo cũng là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu.

Theo sự chỉ đạo của bà Lan, từ 7/3/2018 đến 1/8/2019, Phương Anh đã sử dụng 3 công ty: Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Easter View, chuyển hơn 256 triệu USD (tương đương hơn 5.900 tỷ đồng ) ra nước ngoài.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lý giải cho những quyết định giải ngân tiền từ SCB cho các công ty của bà Lan là làm theo những gì mà thế hệ lãnh đạo SCB trước đây đã làm.

Về kịch bản chạy dòng tiền, bị cáo này khai chỉ nhận được thông tin từ bị cáo Trương Mỹ Lan rồi phối hợp với Phương Anh để lên phương án vay vốn, giải ngân. Tuy nhiên, chi tiết dòng tiền chạy như thế nào thì bị cáo không biết.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận có phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng còn sau đó bị cáo Phương Anh phụ trách.

Trước câu hỏi của HĐXX nhận thức như thế nào về hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng nói: “Thời điểm vào làm SCB, ngân hàng đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này bị cáo mới biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất buồn khi quá trình SCB tái cơ cấu không thành công".

Tài xế của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng khai công việc hàng ngày là đưa đón bà Lan đi làm. Ngoài ra, hàng ngày bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) kêu bị cáo tới Ngân hàng SCB Chi nhánh TP.HCM gặp bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu thủ quỹ) để lấy tiền về.

“Bị cáo nhận khoảng hơn 108 tỷ đồng từ cô Thúy Ái, tới nơi đã thấy cô Ái đóng tiền vào thùng rồi, bị cáo chỉ việc đưa lên xe rồi chở về 127 Pasteur hoặc giao cho cô Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1)", bị cáo Dũng khai.

Ngoài việc chuyển tiền tới 2 địa chỉ trên, bị cáo Dũng còn thừa nhận đã trực tiếp đi giao tiền cho nhiều người theo chỉ đạo của bà Lan. Mỗi lần đi giao nhận tiền bị cáo được thưởng 500.000 đồng-1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng lợi gì.

Bị cáo Dũng khẳng định không biết số tiền này bà Lan có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản tiền của Ngân hàng SCB.

Bị cáo Trần Thị Thúy Uyên khai thực tế mình chỉ là giúp việc nhà cho gia đình bà Lan, nhưng để hợp thức việc trả lương, nên bà Lan phong cho bị cáo chức danh thư ký.

Theo lời khai của Uyên, ngoài giúp việc nhà, bị cáo được bà Lan giao cho nhiệm vụ theo dõi các thẻ ngân hàng của vợ chồng bà Lan và 2 người con. Theo đó, mỗi khi ngân hàng gửi sao kê, bị cáo nhìn vào tên xem chi tiêu của từng người rồi báo cáo bà Lan và báo cho các chủ thẻ kiểm tra có đúng hay không?

Bị cáo Uyên khai ngày 30/3-20/8/2019 đã nhận hơn 5.800 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng và không biết nguồn tiền này ở đâu. Về việc chuyển tiền cho các cá nhân, mỗi khi nhận điện thoại của bà Lan báo có người tới lấy tiền thì bị cáo giao.

“Bị cáo với thân phận là người giúp việc, không có hiểu biết gì, mong HĐXX xem xét”, bị cáo Uyên nghẹn giọng nói.

Bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) thừa nhận đã nhận khoảng 325 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng chuyển tới. Theo lời khai của Phượng, lúc đầu bị cáo chỉ biết nguồn tiền này từ SCB chuyển về, mãi sau này mới biết số tiền này có được từ bán trái phiếu.

Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi nhận được tiền, theo chỉ đạo của bị cáo Nhã, bị cáo dùng để chi cho hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoạt động từ thiện và chi cho các cá nhân đi mua bất động sản.

Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và việc lừa bán trái phiếu. Sau đó, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.