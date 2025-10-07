Tài xế ôtô tông chủ tịch xã tử vong khai không nhớ uống bao nhiêu bia

Tại cơ quan điều tra, nữ tài xế lái ôtô tông chủ tịch xã tử vong khai rằng có uống bia trước khi lái xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Liên quan đến vụ ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk), bị tông tử vong khi đang điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng), chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk).

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bị can Chi không bị tạm giam, mà bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi.

Tại cơ quan điều tra, bị can Chi thừa nhận có uống bia cùng nhiều người khác trước khi lái xe tông ông Toàn tử vong. Bị can Chi khai rằng, khoảng 15h30 ngày 3/10, Chi được bạn nhờ xuống quán ở xã Dray Bhăng phụ nấu món ăn. Sau đó, người bạn này mời Chi ngồi vào bàn nhậu cùng mọi người, trong đó có một số người mà bị can Chi quen biết.

Tại đây, Chi có uống bia nhưng không nhớ chính xác số lượng bao nhiêu. Đến khoảng 21h cùng ngày, mẹ chồng Chi gọi về vì con khóc. Lúc đó, Chi lái ôtô về, đến đoạn đường qua Trường THPT Y Jút (thuộc thôn 4, xã Dray Bhăng) do thiếu quan sát và không giảm tốc độ, nên đã xảy ra va chạm với ông Lê Phước Toàn đang điều tiết giao thông.

Sau khi va chạm, chiếc xe do Chi điều khiển chạy thêm khoảng 100 m thì dừng lại. Chi đã rời khỏi hiện trường, đến 8h40 ngày 4/10 thì ra cơ quan Công an trình diện.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường.

Tại thời điểm trình diện, kết quả kiểm tra, Chi không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Lê Thị Cẩm Chi bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Một nguồn tin cho biết, bị can Chi bị khởi tố theo Khoản 2 vì rơi vào trường hợp bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn. Còn việc Chi uống bia trước khi lái xe rồi gây tai nạn, do thời điểm Chi trình diện, kiểm tra không có nồng độ cồn, nên không có cơ sở để xử lý bị can về nồng độ cồn.