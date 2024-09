Tài xế vượt ẩu lĩnh án trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TAND huyện Phong Điền xét xử Phan Đình Kiều, tài xế điều khiển xe Ford Everest vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, gây tai nạn khiến 3 mẹ con chết thảm.

Ngày 8/9, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ông Nguyễn Dư Thắng - Viện trưởng VKSND huyện Phong Điền - trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với ông Phan Đình Kiều, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều điều khiển ôtô hiệu Ford Everest mang BKS: 36A-485.67 chở vợ chồng anh Phan Đình Q cùng chị Lê Thị H cùng 2 con là cháu Phan Lê Khánh V. và cháu Phan Đình Q. chạy trên Cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Bị cáo Phan Đình Kiều tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Hồng Ngọc/Viện KSND Thừa Thiên - Huế.

Khi đi đến đoạn Km 48 + 200 đoạn qua thôn Đông Thái (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền), ông Phan Đình Kiều điều khiển ôtô chạy trên làn đường bên phải, phía trước làn đường bên trái có ô tô đầu kéo BKS: 63C-136.59 kéo theo rơ moóc BKS: 63R-002.27 do anh Huỳnh Văn D. cầm lái, chạy cùng chiều.

Tuy nhiên, ông Phan Đình Kiều vẫn lái ôtô tăng tốc độ lên đến 84,86km/h, vượt lên phía bên phải xe đầu kéo. Do vượt không đảm bảo an toàn, phần sau phía bên trái ôtô BKS: 36A - 485.67 va vào phần đầu bên phải của xe đầu kéo: BKS 63C-136.59 rồi mất lái, lật quay vòng văng sang làn đường của xe ngược chiều va vào đầu ôtô tải BKS: 63H-005.68 do anh Lâm Thanh T. điều khiển.

Cú va mạnh khiến ôtô do ông Phan Đình K. cầm lái tiếp tục bị đẩy văng khỏi cao tốc rồi rơi xuống bải cỏ bên vệ đường. Ôtô đầu kéo do anh D. điều khiển tiếp tục va chạm với ôtô tải BKS 63H-005.68 và đẩy chiếc xe này lùi xuống một đoạn thì dừng lại trong tư thế bị quay chắn ngang qua đường.

Ôtô BKS: 36A-485.67 do ông Phan Đình Kiều cầm lái bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn khiến 3 mẹ con chị H. cùng ngồi trên xe trên thảm. Ảnh: QT.

Ngay lúc này ôtô đầu kéo BKS: 51D-150.90 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đ. cầm lái chạy theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào phần giữa thùng xe và lốp sau bên phải ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến cháu Phan Đình Q. chết tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh V. được đưa đi cấp cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng không qua khỏi; chị Lê Thị H. cũng chết vào chiều cùng ngày sau nhiều tiếng được cấp cứu tích cực. Những người còn lại bị xây xát nhẹ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND huyện Phong Điền phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đặc điểm nhân thân, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt phù hợp.

Sau khi lắng nghe, xem xét hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại toà, TAND huyện Phong Điền tuyên phạt Phan Đình Kiều 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.