Tài xế xe khách dương tính ma túy, thiếu hợp tác khi bị kiểm tra

Ra hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra, Đội CSGT Đường bộ Số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy.

Khoảng 01h50 ngày 6/2, trong quá trình tuần tra, Đội CSGT Đường bộ Số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và tiến hành dừng xe khách mang biển kiểm soát 37B-023.xx, do tài xế Trần Ngọc B. (SN 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Lái xe Trần Ngọc B. và kết quả xét nghiệm ma túy.

Khi được yêu cầu kiểm tra, tài xế có thái độ thiếu hợp tác và trì hoãn quá trình làm việc. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thực hiện test nhanh ma túy. Kết quả cho thấy tài xế Trần Ngọc B. dương tính với chất ma túy.