Tạm dừng chạy tàu cung đường đẹp nhất Việt Nam

Ngành đường sắt tạm dừng 2 đôi tàu Huế - Đà Nẵng trong 2 ngày 23-24/10 do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).

Đoàn tàu chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng) hồi tháng 4. Ảnh: Minh Phụng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 22/10, đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam cho biết đơn vị tạm dừng chạy 2 đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 có hành trình Huế - Đà Nẵng trong 2 ngày 23-24/10 do ảnh hưởng của bão số 12. Đây là khu vực dự kiến có mưa lớn, nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao.

Ngành đường sắt đã thông báo trực tiếp đến hành khách qua tin nhắn. Những người không còn nhu cầu đi lại có thể trả vé tại các nhà ga mà không mất phí trong vòng 30 ngày.

Tuyến Huế - Đà Nẵng "Kết nối di sản miền Trung" dài 102 km, chính thức vận hành từ tháng 3/2024, được đánh giá là cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam.

Các chuyến tàu được thiết kế theo mô hình kết hợp vận tải và du lịch, hành trình uốn lượn qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Hành khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan, dừng 10 phút tại ga Lăng Cô để chụp ảnh và ngắm vịnh biển từng được vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Mực nước sông Hàn (Đà Nẵng) dâng cao do cơn mưa lớn chiều 21/10. Sức gió mạnh tạo nhiều đợt sóng vỗ liên tục vào bờ kè hai bên. Ảnh: Moon Black.

Để ứng phó với bão số 12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị liên quan triển khai công điện của Cục Đường sắt Việt Nam, điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, tăng cường tuần tra, chốt gác tại các khu vực xung yếu, cầu, hầm, đường dễ ngập hoặc sạt lở.

Ngành cũng chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng như vận chuyển vật tư, hàng hóa, chuyển tải hành khách và cung ứng lương thực, nước uống, thuốc men trong trường hợp tàu phải dừng do mưa lũ.

Hiện các địa phương và đơn vị đường sắt đang đồng thời khắc phục hậu quả của hai cơn bão trước là bão số 10 và 11, nhằm sớm khôi phục hoạt động giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường sắt quốc gia.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 20h ngày 22/10, vị trí tâm bão cách TP Đà Nẵng khoảng 155 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.