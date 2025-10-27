Tạm dừng chạy tàu Thống Nhất

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa lớn gây ngập sâu ở miền Trung khiến đôi tàu Thống Nhất SE3/SE4, hai đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 Huế - Đà Nẵng tạm dừng khai thác.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: Hội An.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt tại khu vực miền Trung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo hủy các chuyến tàu SE1/2, SE3/4, SE19/20 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trong ngày 27/10. Hành khách có vé tàu sẽ được hoàn tiền miễn phí tại các nhà ga trong vòng 30 ngày, tính từ ngày tàu bị bãi bỏ.

Ngoài ra, ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng chạy 2 đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 có hành trình Huế - Đà Nẵng trong 2 ngày 28 và 29/10.

Chiều 27/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu ở Huế và Đà Nẵng. Trong 6 giờ qua, lượng mưa đo được tại nhiều điểm ở Huế lên tới hơn 300 mm, khiến đất bão hòa và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún ở các khu vực miền núi, ven sông.

Mực nước các sông tại Huế đang tiếp tục dâng cao. Ghi nhận lúc 15h, sông Hương (trạm Kim Long) đạt 4,76 m, vượt báo động III hơn 1,2 m; sông Bồ (trạm Phú Ốc) đạt 5,22 m, trên báo động III khoảng 0,7 m.

tau Thong Nhat anh 1

Mưa lớn từ đêm 26 đến sáng 27/10 tại Huế đã khiến nhiều khu vực ngập sâu. Trong ảnh, tại đường Bùi Thị Xuân, nước đã ngập quá đầu gối, người dân chỉ đi có thể đi bộ. Ảnh: Võ Văn Minh Quân.

Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai mức 3, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Hiện ngành đường sắt và các địa phương đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch trình, khôi phục khai thác ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua Đại nội Huế Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.

