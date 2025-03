Tạm dừng tàu cao tốc đi Côn Đảo, Phú Quý

Trước tình hình biển động và thời tiết không thuận lợi, từ hôm nay (18/3) và ngày mai (19/3), nhiều tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo, Phú Quý tạm dừng hoạt động.

Tàu Thăng Long với sức chứa hơn 1.000 khách chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo tạm dừng hoạt động. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cho biết nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, nhiều tuyến tàu của đơn vị phải tạm dừng vận hành vì điều kiện thời tiết xấu.

Cụ thể, tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) - Côn Đảo và tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 19 và 20/3. Ngày 21/3, tàu vận hành trở lại bình thường, nếu không có sự thay đổi đột ngột.

Đối với hành khách đang ở đảo có nhu cầu về đất liền sớm, đơn vị sẽ hỗ trợ đổi vé. Trường hợp hành khách hủy vé để sử dụng những phương tiện di chuyển khác (máy bay), đơn vị sẽ hoàn lại 100% tiền vé.

Tuyến tàu cao tốc đi đảo Phú Qúy cũng tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến hành khách lẫn phương tiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, vào ngày 28/3, do con nước xuống nhanh, tàu Trưng Nhị và Côn Đảo Express 36 điều chỉnh thời gian khởi hành. Tuyến Trần Đề - Côn Đảo xuất phát lúc 11h và 11h30, tuyến Côn Đảo - Trần Đề xuất phát lúc 14h30 và 15h.

Trong khi đó, tàu cao tốc Superdong Phú Quý và tàu Trưng Trắc (do Phú Quốc Express vận hành) cũng thông báo tạm dừng hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý (Bình Thuận) và ngược lại từ ngày 18/3 đến hết ngày 21/3 do thời tiết xấu, sóng cao 3,5-4,5 m, gió cấp 7, 8. Việc tạm dừng là cần thiết, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách.