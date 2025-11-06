Tạm dừng tàu hỏa dọc ga miền Trung

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kamaegi, nhiều chuyến tàu phải tạm dừng tại các ga dọc miền Trung. Ngành đường sắt cũng tạm dừng khai thác một số chuyến ngày 7/11.

Đoàn tàu chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Tối 6/11, do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoàn tàu buộc phải tạm dừng tại các ga từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên đường sắt.

Theo thông tin từ ngành đường sắt, các đoàn tàu đang dừng chờ gồm:

Tàu SE8 xuất phát từ TP.HCM ngày 6/11 đang chờ tại ga Hảo Sơn (Đắk Lắk) .

xuất phát từ TP.HCM ngày 6/11 đang chờ tại . Tàu SE6 (TP.HCM - Hà Nội) dừng tại ga Giã (Khánh Hòa) .

(TP.HCM - Hà Nội) dừng tại . Tàu SE22 (TP.HCM - Đà Nẵng) chờ tại ga Nha Trang (Khánh Hòa) .

(TP.HCM - Đà Nẵng) chờ tại . Tàu SE1 (Hà Nội - TP.HCM) dừng tại ga Vạn Phú (Gia Lai) .

(Hà Nội - TP.HCM) dừng tại . Tàu SE3 (Hà Nội - TP.HCM) chờ tại ga Diêu Trì (Gia Lai) .

(Hà Nội - TP.HCM) chờ tại . Tàu SE21 (Đà Nẵng - TP.HCM) dừng tại ga Hòa Đa (Đắk Lắk) .

(Đà Nẵng - TP.HCM) dừng tại . Tàu SE45 (Đà Nẵng - Quy Nhơn) chờ tại ga Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Ngành đường sắt cho biết tạm dừng khai thác 2 đôi tàu SE21/SE22 trên tuyến TP.HCM - Đà Nẵng và SE5/SE6 tuyến Hà Nội/TP.HCM ngày trong ngày 7/11, khi bão số 13 dự kiến vẫn ảnh hưởng đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Các đơn vị trực thuộc đang túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng khôi phục hoạt động ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Tính đến 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

