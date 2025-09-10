Tạm dừng tham quan mỏm đá 'sống ảo' Hà Giang

Xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) thông báo dừng đón khách tham quan "mỏm đá tử thần" để cải tạo hạ tầng, lắp đặt lan can và xếp tường rào đá.

Khách Tây check-in 'mỏm đá tử thần', tháng 8/2024. Ảnh: Jasmine Tours Hà Giang.

UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) vừa ban hành thông báo tạm dừng tham quan "mỏm đá tử thần" từ ngày 8/9 đến hết ngày 16/9. Việc này áp dụng trên toàn tuyến đường bê tông từ Tượng đài thanh niên xung phong lên khu vực mỏm đá và các lối đi lân cận.

Trong thời gian này, du khách được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực thi công để tránh nguy hiểm. Sau khi hoàn tất, xã sẽ có thông báo mở cửa trở lại.

Chính quyền nhấn mạnh mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm túc chấp hành thông báo. Trường hợp vi phạm, nếu xảy ra sự cố, cá nhân hoặc đơn vị liên quan sẽ tự chịu trách nhiệm.

Xã Đồng Văn chỉnh trang, tu sửa đoạn đường dẫn lên "mỏm đá tử thần", ngày 8/9. Ảnh: UBND xã Đồng Văn.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự xã Đồng Văn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức lực lượng lao động, xếp hàng rào đá tại thôn Séo Sà Lủng - đoạn đường dẫn lên "mỏm đá tử thần".

Hoạt động này không chỉ chỉnh trang cảnh quan, gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng cao, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho khách tham quan, tạo hình ảnh đẹp về mảnh đất Đồng Văn hiếu khách.

"Mỏm đá tử thần" là điểm check-in nổi tiếng của Hà Giang (cũ), được nhiều phượt thủ gọi là "mỏm đá sống ảo". Khối đá nhô ra khỏi núi, ở vị trí chênh vênh, mang đến khung cảnh ngoạn mục và những góc chụp độc đáo.

Du khách có thể đi xe máy lên gần khu vực này, sau đó leo bộ khoảng 30-40 m trên đoạn đường nhiều đá nhọn, trơn trượt. Theo người dân địa phương, mỏm đá được hình thành sau khi khối đá lớn từ trên cao rơi xuống do tác động của thời tiết.