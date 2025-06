Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung nữ điều dưỡng tại bệnh viện

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (SN 1997, trú tại xóm 11, xã Nghi Kim, TP Vinh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung clip, tối 31/5/2025, tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, một nam thanh niên đã có hành vi tấn công vào đầu và mặt nữ điều dưỡng viên đang làm nhiệm vụ tại quầy thủ tục. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì, phối hợp với Công an phường Nghi Phú nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định: Vào khoảng 23h30 ngày 31/5/2025, Trần Tuấn Anh cùng người thân đưa ông Tr.V.L. (SN 1972, bố ruột của Tuấn Anh) đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Khi đến nơi, Trần Tuấn Anh và nhân viên y tế của xe cấp cứu đưa ông L. vào Khoa Cấp cứu. Sau đó, Tuấn Anh đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục nhập viện cho bố.

Đối tượng Trần Tuấn Anh.

Tại đây, chị N.T.A. (SN 1996, trú tại phường Hưng Đông, TP Vinh) là nhân viên bệnh viện, yêu cầu Trần Tuấn Anh cung cấp thẻ Bảo hiểm y tế và Căn cước công dân của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện.

Tuy nhiên, do phía gia đình quên thẻ căn cước công dân của bệnh nhân, chị A. dặn Tuấn Anh "Khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện theo quy định". Quá trình này, chị A. và các y bác sĩ thái độ làm việc bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Tuấn Anh và gia đình.

Đến khoảng 23h50 cùng ngày, sau khi được người nhà đưa thẻ căn cước công dân đến, Trần Tuấn Anh đến quầy tiếp nhận làm thủ tục nhập viện theo quy định. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, chị A. nói với Tuấn Anh: "Anh và người nhà đi ra ngoài đi".

Tuy nhiên, Trần Tuấn Anh không chấp hành mà có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm chị A. Chưa dừng lại, đối tượng này còn lao người qua quầy, dùng tay tát vào mặt nữ điều dưỡng A. Sự việc được dừng lại khi bảo vệ và những người xung quanh can ngăn.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại Cơ quan Công an.

Xét thấy hành vi của Trần Tuấn Anh thể hiện tính chất côn đồ, gây bức xúc, hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu của các y, bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nói riêng và các y, bác sĩ nói chung, gây dư luận xấu đến tình hình an ninh trật tự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Trần Tuấn Anh bày tỏ xin lỗi nữ điều dưỡng và thừa nhận do quá lo lắng tình trạng của bố, nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi xảy ra vụ việc có thông tin cho rằng, đối tượng tiếp tục có hành vi đe dọa lãnh đạo, nhân viên bệnh viện là không có cơ sở, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT kết luận thông tin trên là không có thật.