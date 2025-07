Tạm giữ hình sự thanh niên dùng clip 'nóng' để tống tiền người tình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh (SN 2000, cư trú xã Phú Hữu, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Làm nhục người khác".

Vào ngày 22 và 23/7, Vĩnh sử dụng điện thoại di động cá nhân đăng clip quay cảnh quan hệ tình dục giữa mình và chị P.T.H. (SN 1993, cư trú xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) lên tài khoản Facebook có tên là "T.H." do Vĩnh tạo. Clip được đăng với chế độ công khai và chia sẻ cho một số người thân của chị H.. Đồng thời, Vĩnh yêu cầu chị H. phải đưa mình 30 triệu đồng để gỡ bỏ và xóa các clip nói trên. Do lo sợ Vĩnh đăng clip lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến mình, chị H. mang 30 triệu đồng đến khu vực bến phà Tân Châu - Hồng Ngự gặp Vĩnh. Đối tượng Phan Phú Vĩnh. Tại đây, Vĩnh yêu cầu chị H. đi cùng mình đến chỗ vắng để nhận tiền nhưng chị H. không đồng ý, lúc này Vĩnh dùng tay kéo nạn nhân lên xe. Một số người dân xung quanh nhìn thấy nên đến cản Vĩnh lại và điện thoại báo Công an phường Tân Châu. Nhận được tin báo, Tổ công tác Công an phường Tân Châu đến hiện trường và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Qua làm việc tại cơ quan Công an, Vĩnh thừa nhận hành vi dùng clip nóng bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tống tiền chị H. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Vĩnh, cơ quan Công an phát hiện một clip ghi lại cảnh ân ái giữa Vĩnh và chị H.

