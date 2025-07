Mâu thuẫn sau chia tay, cô gái 21 tuổi bị bạn trai cũ đâm tử vong

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm đâm tử vong một cô gái tại xã Nhơn Trạch khuya 22/7.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Thanh Lợi (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Lợi được xác định là nghi phạm đã đâm tử vong bạn gái cũ, chị L.T.K.N (21 tuổi), trong một cuộc ẩu đả vào khuya 22/7 tại xã Nhơn Trạch (trước đây thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm Huỳnh Thanh Lợi khi đối tượng đang lẩn trốn cùng Bùi Tiểu My (16 tuổi) tại xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang.

Các đối tượng bị bắt giữ Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 22/7. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn sau khi chia tay, chị L.T.K.N (21 tuổi, quê Cà Mau) đã nhắn tin hẹn gặp bạn trai cũ là Huỳnh Thanh Lợi (22 tuổi, quê An Giang) tại một đường liên xã ở ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch để "giải quyết mâu thuẫn".

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, chị N. đã rủ thêm bạn là Hồ Thị Kim Chi (21 tuổi, quê Cần Thơ) và Thạch Thị Ngọc Trinh (17 tuổi, quê Cà Mau).

Nhóm của chị N. sau đó có thêm Ngô Tuấn Cường (25 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Đức (17 tuổi, quê Cà Mau). Cả nhóm đi trên hai xe máy, trong đó Cường mang theo một cây phuộc xe bằng sắt dài khoảng 50 cm.

Khi đến điểm hẹn, nhóm của N. gặp Lợi đang đứng cùng Bùi Tiểu My (16 tuổi, quê Cà Mau) và mẹ của My là bà Phạm Bảo Trang (35 tuổi).

Ngay khi vừa xuống xe, chị N. đã lao tới nắm cổ áo của Lợi thì bất ngờ bị Lợi dùng dao đâm liên tiếp vào hông trái. Thấy vậy, Cường cầm cây phuộc ném về phía Lợi thì bị Lợi cầm dao đuổi theo đâm vào vùng hông. Lợi tiếp tục dùng nón bảo hiểm tấn công nhưng những người còn lại đã bỏ chạy.

Sau khi gây án, Lợi chở My rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ ẩu đả làm chị N. tử vong tại chỗ, anh Cường bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của chị N. đã gặp nhau tại một tiệm sửa xe ở ấp Bến Sắn. Tại đây còn có sự hiện diện của anh Phan Minh Quý (19 tuổi, quê Cà Mau) và Lâm Sô Phol (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.