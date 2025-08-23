Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình

  • Thứ bảy, 23/8/2025 18:09 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Cho rằng 2 nữ điều dưỡng chậm trễ can thiệp y tế cho người thân, nên Phan Đức Thọ có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng một nữ điều dưỡng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986, trú tại xóm 2, Hải Tây, xã Hải Quang, Ninh Bình) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0h ngày 21/8, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh.

Pham Duc Tho, Cong an Hai Hau, Hai Tay, Hai Quang, Nu dieu duong anh 1

Phạm Đức Thọ tại cơ quan công an.

Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân, nên có lời lẽ xúc phạm, đe dọa. Sau đó, Thọ dùng chân đạp vào bụng một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hải Hậu thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://vtcnews.vn/tam-giu-nguoi-dan-ong-dap-nga-nu-dieu-duong-tai-benh-vien-o-ninh-binh-ar961353.html

Minh Tuệ/VTC News

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

