Tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng giám đốc bất động sản Sông Thương

Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' ở Bình Dương

Phòng CSHS Công an Bình Dương cho biết phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1992, Hải Phòng) cầm đầu.