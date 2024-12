Tận hưởng mùa lễ hội ở khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hải, Hội An

Mùa lễ hội này, Four Seasons The Nam Hải, Hội An mang đến chuyến hành hành trình kỳ diệu khám phá “Con đường Tơ lụa” trên biển đã ghi dấu cùng lịch sử phố Hội.

Là “mắt xích” của Con đường Tơ lụa trên biển, Hội An từng được biết đến như một thương cảng sầm uất - nơi các thương gia từ châu Á, Trung Đông và châu Âu tụ hội.

Hội An - bức tranh văn hóa đa sắc

Khi dạo bước quanh những ngóc ngách phố Hội ngày nay, du khách như được trở về với thời đại vàng son nhờ sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng cùng nét chạm trổ tinh xảo trong những căn nhà gỗ.

Nếu ví phương ngữ là điểm nhấn độc đáo của thời kỳ giao thoa văn hoá, thì ẩm thực Hội An lại vén màn lịch sử của “cái nôi” giao thương bằng “bảo tàng” hương vị tiếp biến từ những đất nước nằm ven Con đường Tơ lụa này.

Điểm nhấn thưởng ngoạn mùa lễ hội

Lấy cảm hứng từ những miền văn hoá đặc trưng nơi Phố Hội, Four Seasons The Nam Hải, Hội An gõ cửa mùa lễ hội với hai trải nghiệm độc bản, kết hợp giữa cảm hứng lịch sử và nghệ thuật thủ công truyền thống.

Điểm dừng đầu tiên là ăn phòng Chocolate (Silk Road Chocolate Voyage, từ 22/12 đến ngày 1/1/2025) - nơi tái hiện nghệ thuật chế biến chocolate nổi danh. Thực khách sẽ có cơ hội đắm chìm vào chuyến viễn du đến Con đường Tơ lụa và chiêm ngưỡng tác phẩm chocolate mô phỏng hiện vật từ những trung tâm hàng hải như Venice, Istanbul và Athens.

Tại nhà hàng Nayuu, du khách sẽ có có hội thưởng thức bữa tối Four Hands Omakase (từ 25/12 đến 29/12) giữa hai đầu bếp bậc thầy: Bếp trưởng Alex Moranda của nhà hàng Nayuu và bếp trưởng Quỳnh Brown của nhà hàng Lộ Quậy (Singapore). Thực đơn 14 món mang tinh tuý của phong cách ẩm thực Omakase sẽ đưa thực khách say đắm thưởng thức chuyến phiêu lưu vị giác đến miền tinh hoa ẩm thực Nhật Bản.

Đại tiệc “Con đường tơ lụa” và dạ tiệc giao thừa

Mùa lễ hội tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An lần này khai mở hành trình kỳ thú băng qua Con đường Tơ lụa trên biển để ghé thăm những nền ẩm thực lâu đời.

“Chu du Sri Lanka” (Sri Lankan Sojourn, từ 22/12) tôn vinh di sản của quốc đảo mệnh danh “thiên đường gia vị” bằng bữa tiệc theo kiểu gia đình cùng điệu múa Ceylon truyền thống. Tiếp đến, “Chuyện kể Marco Polo” (Tales of Marco Polo, từ 24/12) sẽ gợi nên không gian nhộn nhịp của khu chợ ven biển qua những những món ăn đậm phong vị Venice và những bản dân ca Italy vui tươi.

Trong khi đó, “Đêm Athens” (A Night in Athens, từ 25/12) sẽ tụ hội các món ăn Địa Trung Hải kinh điển như bánh mì cuộn gyros và bánh baklava hoà cùng điệu nhảy Hasapiko. “Dạ tiệc Phương Đông” (Feast of the East, từ 27/12) mời gọi thực khách tham dự một bàn tiệc ẩm thực châu Á nguyên bản - từ cà ri Ấn Độ đến các loại thịt Hàn Quốc giữa vũ đoàn lân sư và múa lửa. “Bến cảng xứ Ấn” (Ports of India, từ 29/12) sẽ đưa du khách đến miền duyên hải Ấn Độ trong điệu vũ dân gian đầy mê hoặc.

Ký ức Hội An: Dạ tiệc giao thừa chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để khép lại năm 2024. Sự kiện diễn ra vào ngày 31/12 hứa hẹn mang đến bữa tiệc thịnh soạn dành cho gia đình và bạn bè, từ hương vị truyền thống đậm đà của ẩm thực Việt Nam đến món ăn mang phong vị quốc tế.

Ngoài ra, du khách có thể hòa mình vào những giai điệu sôi động từ ban nhạc sống, tạo dáng cho các họa sĩ vẽ chân dung, hay ghi lại kỷ niệm cùng những nhân vật biểu tượng trong hành trình huyền thoại của Marco Polo từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Sri Lanka và Việt Nam.

Nghi thức đếm ngược đến thời khắc giao thừa tràn ngập không khí hân hoan và mong đợi. Khi kim đồng hồ chạm đúng 12h, bầu trời rực sáng bởi những màn pháo hoa lấp lánh. Hòa cùng niềm vui, du khách nâng ly những ly cocktail thủ công chúc mừng năm mới, khởi đầu năm 2025 trong ánh sáng lung linh và huyền bí.

Bữa tiệc có đủ mỹ vị từ những món ăn quen thuộc của Việt Nam tới những hương vị lấy cảm hứng từ nền ẩm thực bốn phương.

Thư giãn với sắc màu lễ hội tại Four Seasons The Nam Hải

Đắm mình trong không gian yên bình và tái tạo năng lượng tại Four Seasons The Nam Hải, nơi mang đến những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đẳng cấp tại Heart of the Earth Spa. Mỗi hoạt động tại đây được thiết kế tinh tế để đánh thức sự cân bằng hài hòa giữa tâm trí, cơ thể và tinh thần, mang đến những giây phút thư thái tuyệt đối giữa thiên nhiên thơ mộng.

Câu lạc bộ Trẻ em Chuồn Chuồn mang đến một mùa lễ hội ngập tràn tiếng cười cho các vị khách nhí.

Câu lạc bộ Trẻ em Chuồn Chuồn mang đến một mùa lễ hội ngập tràn tiếng cười cho các vị khách nhí với những hoạt động thủ công mỹ nghệ sáng tạo, các buổi chiếu phim thú vị và hàng loạt trò chơi tương tác đầy màu sắc.

