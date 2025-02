Tăng Mỹ Hàn, con gái Minh Nhựa khoe ảnh yếm, áo dài muộn

Doãn Hải My, vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, cũng chia sẻ khoảnh khắc diện áo dài sau kỳ nghỉ lễ. Nàng WAG này mặc thiết kế dáng suông, tay lửng, cổ cao màu be, in hoa văn chìm. Cô kết hợp áo dài với quần lụa màu xanh cốm, liên tục hưởng ứng những phối màu ngọt ngào, tươi sáng trong mùa Tết năm nay. Doãn Hải My buông xõa mái tóc dài thướt tha, xách chiếc túi Lady Dior màu be, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể bộ đồ. Dòng chú thích mà cô đăng tải cũng cho thấy sự yêu thích đối với trang phục truyền thống của dân tộc: “Áo dài ôm chiếc lưng thon/Thiết tha mềm mại nét son dịu dàng”. Ảnh: @_doanhaimy.