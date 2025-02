Vợ Quang Hải, Đoàn Văn Hậu 'giữ chuỗi' 3 ngày liên tiếp mặc áo dài

Mùng 1 Tết, Doãn Hải My diện tà áo dài xanh bơ in hoạ tiết hoa, phối với quần lụa hồng phấn, hưởng ứng phối màu trẻ trung, ngọt ngào thịnh hành trong năm nay. Cô thực hiện kiểu tóc tết dịu dàng, thanh lịch, đón ngày đầu năm mới tại quê chồng Thái Bình. Trong khi đó, Văn Hậu và bé Lúa mặc áo dài đôi màu xanh dương, in hoa văn chìm. Trong khi các gia đình cầu thủ khác lựa chọn màu đỏ tượng trưng cho may mắn cho Mùng 1, vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My lại thể hiện sự yêu thích với sắc xanh tươi sáng. Ảnh: FB/Doãn Hải My.