Vợ Văn Hậu khoe khéo thành tích của chồng Mùng 1 Tết

Vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My cũng đăng tải hình ảnh diện áo dài trong ngày Mùng 1 Tết. Khác với gia đình Quang Hải hay Thành Chung, 3 thành viên trong nhà Văn Hậu chọn trang phục truyền thống màu xanh tươi sáng, ngọt ngào cho ngày đầu tiên của năm Âm lịch Ất Tỵ. Doãn Hải My diện tà áo dài xanh bơ in hoạ tiết hoa, phối với quần lụa hồng phấn, thực hiện kiểu tóc tết dịu dàng, thanh lịch. Trong khi đó, Văn Hậu và bé Lúa mặc áo dài đôi màu xanh dương, in hoa văn chìm. Bối cảnh của bức ảnh gia đình này là tủ bằng khen, huy chương và kỷ niệm chương của Văn Hậu ở quê hương Thái Bình. Ảnh: FB/Doãn Hải My.