Vợ Quang Hải diện áo dài, bà xã Duy Mạnh khoe túi hiệu đón giao thừa

Doãn Hải My, vợ cầu thủ Văn Hậu, lại đăng tải hình ảnh về quê chồng Thái Bình ăn Tết. Theo hình ảnh trên trang cá nhân, Hải My ăn mặc giản dị, diện áo len, quần jeans trông con. Bé Lúa, con trai của Văn Hậu và vợ, ngủ say trên tay mẹ. Nàng WAG này gắn thêm vị trí, cho biết chuẩn bị đón giao thừa tại nhà chồng. Trước đó, Doãn Hải My chia sẻ về trải nghiệm đi phun môi ngay trước Tết, cho rằng đây là hành động táo bạo do môi chưa thể lên màu đẹp và đúng trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: @_doanhaimy.