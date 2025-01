Cỗ máy 684.000 USD chỉ sản xuất 3 chiếc mỗi năm

Đồng hồ Eternity by Tiffany Wisteria mới của Tiffany & Co. được lấy cảm hứng từ chiếc đèn Wisteria mang phong cách Art Nouveau. Với mức giá theo yêu cầu, phiên bản sang trọng này sở hữu mặt số điểm xuyết nhiều hình dạng tựa như đang lơ lửng trong không gian, được chế tác bằng kỹ thuật plique-à-jour enamel. Vỏ đồng hồ 38 mm làm từ vàng trắng, được tô điểm bởi 627 viên kim cương snow-set với tổng trọng lượng hơn 5 carat. Ảnh: Tiffany & Co.