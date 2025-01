Đồng hồ vỏ bạc 100 năm mới xuất hiện

Không nằm ngoài cuộc đua mừng năm Ất Tỵ, Hublot ra mắt phiên bản Spirit of Big Bang Year of the Snake, tôn vinh văn hóa Á Đông qua hình ảnh rắn 3D được chế tác sống động. Vỏ đồng hồ làm từ ceramic đen tạo sự tương phản nổi bật với linh vật rắn uốn quanh mặt số lộ cơ. Các chi tiết như bezel và dây đeo cao su đen cũng được chạm khắc họa tiết liên quan đến con giáp. Phiên bản này giới hạn 88 chiếc, con số biểu trưng cho may mắn, với mức giá 35.100 USD . Ảnh: Hublot.