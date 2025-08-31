Tàu Bắc - Nam dừng ở ga Giáp Bát, không vào trung tâm Hà Nội ngày 2/9

Trong ngày 2/9, tàu Bắc - Nam sẽ tạm ngừng vào ga Hà Nội, chỉ dừng đón trả khách tại ga Giáp Bát.

Du khách check-in ga Hà Nội trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 ngày 27/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất phương án phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt phục vụ các hoạt động của đại lễ A80.

Theo đó, trong ngày 2/9, tàu Bắc - Nam sẽ không chạy vào trung tâm Hà Nội, mà dừng tại ga Giáp Bát để đón trả khách. Đến trưa cùng ngày, tàu qua đoạn Km0+595-Km1+800 sẽ giảm tốc độ dưới 10 km/h để bảo đảm an toàn.

Ngành đường sắt sẽ phối hợp công an chốt trực từ ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, hướng dẫn, không để người dân đi, đứng, ngồi trên đường sắt khi đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển.

Cục CSGT yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT Hà Nội và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phân luồng, điều tiết, giữ gìn an toàn giao thông đường sắt.

Các khối diễu binh công an đi qua ga Hà Nội trong buổi Tổng hợp luyện tối 24/8. Ảnh: Trần Hiền.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt đã điều chỉnh hành trình nhiều tàu khách. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các đoàn tàu LP8/LP7 (ngày 24, 27, 29/8 và 1/9), LP2/LP3, LP5/LP6 (ngày 30/8 và 2/9) cùng một số chuyến khác sẽ kết thúc, xuất phát tại ga Long Biên. Tàu HP2 từ Hải Phòng về các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 cũng dừng tại ga Long Biên.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, các tàu SP7/SP8 (ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9) và SP3 sẽ xuất phát, kết thúc tại ga Gia Lâm. Tàu SP4 chạy từ Lào Cai các ngày 29/8 và 1/9 cũng kết thúc tại ga Gia Lâm sáng hôm sau.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình.

Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.