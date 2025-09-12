Tay nắm cửa ẩn lại bị chỉ trích

Nhiều nhà sản xuất ôtô chọn trang bị tay nắm cửa dạng ẩn cho xe điện để cải thiện phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này không được lòng khách hàng.

Volkswagen ID.Every1 có tay nắm cửa dạng ẩn. Ảnh: VW.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Deutsche Welle tại triển lãm IAA ở Munich (Đức), CEO Volkswagen Thomas Schäfer thừa nhận tay nắm cửa ẩn có thể mang tính thẩm mỹ cao, nhưng rất khó sử dụng.

Chuyên trang Motor1 nhận định phát biểu của vị CEO có vẻ khá mâu thuẫn, bởi mẫu xe ý tưởng ID.Every1 của nhà sản xuất ôtô Đức vẫn được trang bị tay nắm cửa dạng ẩn.

Cả ID.4 lẫn ID.7 cũng được Volkswagen trang bị tay nắm cửa ẩn, mở thông qua cơ chế điện tử, dù người dùng vẫn có thể mở cửa các mẫu xe điện này theo cách truyền thống.

Theo Motor1, thiết kế tay nắm cửa ẩn từng khiến Volkswagen phải triệu hồi gần 10.000 xe hồi năm ngoái, thậm chí dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Chattanooga cho đến khi tìm ra giải pháp khắc phục.

Vấn đề nằm ở khâu chống thấm không được thực hiện đúng cách, khiến nước thấm vào bảng mạch điều khiển, tiềm ẩn nguy cơ tự mở cửa khi xe đang vận hành.

Dù vậy, vẫn chưa rõ liệu Volkswagen có trang bị tay nắm cửa truyền thống cho bản nâng cấp của các mẫu xe điện này trong tương lai hay không.

Tay nắm cửa ẩn từng khiến Volkswagen ID.4 bị triệu hồi. Ảnh: Top Gear.

Theo Motor1, nhiều nhà sản xuất ôtô trang bị tay nắm cửa dạng ẩn với mục tiêu cải thiện hiệu suất khí động học, từ đó tối ưu phạm vi hoạt động cho ôtô điện. Riêng với Thomas Schäfer, vị CEO cho biết Volkswagen đã nhận ra những gì khách hàng mong muốn mới là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi đáp ứng những gì khách hàng yêu cầu. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, đại lý và giới truyền thông. Volkswagen rất xem trọng các ý kiến đó”, ông Thomas Schäfer chia sẻ.

Theo một nghiên cứu do J.D. Power thực hiện tại Mỹ vào năm 2023, tay nắm cửa ẩn được xếp hạng là một trong những vấn đề khó chịu mà khách hàng thường gặp nhất.

Thậm chí tại Trung Quốc, cơ quan quản lý đang xem xét cấm hoàn toàn tay nắm cửa dạng ẩn. Những loại tay nắm cửa bán ẩn vẫn được phép xuất hiện trên ôtô bán tại Trung Quốc, miễn là có cơ cấu cơ học dự phòng trong trường hợp hệ thống mở điện tử gặp trục trặc.

Ford Mustang Mach-E là mẫu xe điện không trang bị tay nắm cửa.

Việc trang bị tay nắm cửa ẩn vào thân xe có thể mang lại hiệu quả khí động học rõ rệt và giúp kiểu dáng xe thanh thoát hơn, nhưng mặt khác trở thành chi tiết dễ gặp trục trặc.

Chuyên trang Motor1 cho rằng ôtô hiện đại đã quá phức tạp, do vậy việc gắn bó với những thứ đã chứng minh được độ hiệu quả trong hơn một thế kỷ có lẽ là điều phần lớn khách hàng mong muốn.

Tay nắm cửa truyền thống do đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục có mặt trên ôtô điện, dù có phải đánh đổi một chút ở ngoại hình hay một vài km quãng đường di chuyển.