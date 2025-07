Tay vợt pickleball Việt 17 tuổi giành vé vào bán kết PPA Tour châu Á

Ngày 5/7, trận đấu tứ kết của bộ đôi Xuân Đức (17 tuổi) cùng Yufei Long là một màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến người hâm mộ pickleball không thể rời mắt. Với chiến thắng áp đảo 11-3 ở set 1, cặp đôi Việt Nam – Trung Quốc cho thấy sự phối hợp ăn ý và tốc độ vượt trội.

Dù để thua set 2 với tỷ số 1-11, cả hai đã nhanh chóng lấy lại phong độ, bứt phá mạnh mẽ ở set 3 với chiến thắng 11-3, qua đó chính thức ghi tên vào bán kết.

Trước đó, Xuân Đức và Yufei Long đã vượt qua cặp đôi kỳ cựu Connie Lee – Kim Lee để giành vé vào tứ kết. Dù là bộ đôi mới toanh, cả hai đã chơi với phong thái của những tay vợt dày dạn kinh nghiệm.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Lê Xuân Đức góp mặt tại một giải đấu cấp châu lục. Trước đó, tài năng trẻ sinh năm 2008, từng gây tiếng vang khi đánh bại Lý Hoàng Nam trong trận chung kết Hoiana WPC Finals 2025. Ngoài ra, tay vợt Gen Z cũng sở hữu nhiều thành tích nổi bật như HCV đồng đội tại giải Pickleball Báo Thanh Niên – Cúp Vinfast, HCV đơn nam 19+ Advance và đôi U18 tại WPC Hoiana...

Cùng thời điểm, Yufei Long cũng để lại dấu ấn đậm nét ở nội dung đơn nữ chuyên nghiệp. Với lối đánh không khoan nhượng, cô đã “hủy diệt” đối thủ tại vòng 16, tiến thẳng vào tứ kết. Tay vợt người Trung Quốc này từng xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đơn nữ chuyên nghiệp tại PPA Challenger Baton Rouge vào tháng 4, với chiến thắng 12-10, 11-6 trước Ken Tam.

Ở một diễn biến khác, bộ đôi Ken Tam – Jimmy Liong cũng ghi dấu ấn khi lọt vào tứ kết nội dung đôi nam nữ Pro tại PPA Asia Malaysia Open 2025. Đại diện Việt Nam Ken Tam, phối hợp cùng Jimmy Liong (Facolos), đã vượt qua cặp đôi Mihae Kwon – Marco Leung với tỷ số 2-1 trong một trận đấu đầy tốc độ và kịch tính. Dù thi đấu máu lửa, bộ đôi này đã không thể vượt qua bộ đôi Hong Kong Nok Yiu Tang – Hong Kit Wong, dừng chân đáng tiếc tại tứ kết.

Bên cạnh tài năng trẻ Lê Xuân Đức, đoàn Việt Nam còn ghi dấu ấn đậm nét trong ngày 4/7 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Trịnh Linh Giang. Tay vợt 28 tuổi đã xuất sắc đánh bại Marco Leung (Hong Kong, Trung Quốc) với tỷ số thuyết phục 2-0 (11-7, 11-3), chính thức ghi tên mình vào bán kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp tại PPA Panas Malaysia Open 2025.

Ở vòng bán kết sắp tới, Trịnh Linh Giang sẽ chạm trán Jack Wong (tên đầy đủ Wong Hong-kit), tay vợt 27 tuổi vừa vượt qua Colin Wong với chiến thắng 2-0 (11-5, 11-3). Jack Wong cũng là đối thủ đáng gờm khi từng là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, đạt thứ hạng ATP cao nhất là 653 vào cuối năm 2018.

Xuân Đức và Linh Giang hiện là hai tia hy vọng sáng giá của Việt Nam tại bán kết các nội dung đơn nam và đôi nam nữ. Người hâm mộ kỳ vọng bộ đôi này sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích, đưa pickleball Việt Nam vươn tầm ở đấu trường khu vực.

