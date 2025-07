Trịnh Linh Giang vào bán kết đơn nam PPA Tour châu Á

Trong trận tứ kết đầy kịch tính, Trịnh Linh Giang đã đối đầu với Marco Leung (Hong Kong), tay vợt dày dạn kinh nghiệm đến từ UPA Asia Trailblazers, từng chinh chiến tại nhiều giải PPA Tour tại Mỹ.

Với bản lĩnh thi đấu ấn tượng, đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (11-7, 11-3), không để đối thủ có cơ hội lội ngược dòng. Phong độ mạnh mẽ, điềm tĩnh và lối chơi thông minh của Linh Giang đã khiến cộng đồng Pickleball Việt Nam tràn đầy hy vọng về một kỳ tích tại giải đấu cấp châu lục.

Sinh năm 1997, Trịnh Linh Giang từng là một VĐV quần vợt chuyên nghiệp trước khi chuyển sang thi đấu pickleball vào năm 2024. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã tạo nên dấu ấn đáng kể với hàng loạt thành tích nổi bật tại Giải Vô địch Pickleball CLB Quốc gia 2024 và 2025, ở cả nội dung đơn nam và đôi nam (cùng Lý Hoàng Nam).

Ở ngày đầu tiên PPA Panas Malaysia Open 2025 diễn ra (3/7), tay vợt 28 tuổi đã trải qua một trận đấu căng thẳng với người đồng đội thân thiết Lý Hoàng Nam. Trong cuộc đối đầu đầy cảm xúc, Linh Giang xuất sắc vượt qua Hoàng Nam với tỷ số 11-7, 9-11, 11-6 để giành vé vào vòng đấu chính. Tại đây, anh tiếp tục đối mặt với những đối thủ mạnh như Jack Wong, Kenta Miyoshi, Lazaro và Jimmy Liong, khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế.

Ở vòng bán kết sắp tới, Trịnh Giang sẽ chạm trán Jack Wong (tên đầy đủ Wong Hong‑kit), tay vợt 27 tuổi đã đánh bại Colin Wong với chiến thắng 2-0 (11-5, 11-3) để ghi tên vào trận đấu quan trọng tại PPA Panas Malaysia Open 2025.

Jack Wong, tay vợt đến từ Hong Kong, từng là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp với thứ hạng ATP cao nhất là 653 vào cuối năm 2018. Giữa năm 2024, anh quyết định rời bỏ sự nghiệp tennis để theo đuổi bộ môn pickleball, xuất phát từ niềm đam mê và khát khao chinh phục thử thách mới.

Ngay ở mùa giải đầu tiên tham gia hệ thống PPA Asia Series từ tháng 4/2024, Jack Wong đã tạo nên ấn tượng mạnh khi giành hơn 50 trận thắng liên tiếp ở nội dung đơn nam.

Cuộc chạm trán giữa Linh Giang và Jack Wong được dự đoán sẽ rất hấp dẫn, khi đại diện Việt Nam tiếp tục mang tinh thần thép ra sân chơi châu Á, đối đầu với một đối thủ giàu kinh nghiệm và phong độ ổn định.

