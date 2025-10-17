TCP Việt Nam tiếp năng lượng giới trẻ qua 'Thanh niên sống đẹp'

“Thanh niên sống đẹp” 2025 là nơi thắp sáng niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người đang viết tiếp hành trình tử tế với sự đồng hành đầy cảm hứng của TCP Việt Nam.

Tối 11/10, sự kiện vinh danh “Thanh niên sống đẹp” 2025 diễn ra long trọng tại thủ đô Hà Nội. Những tràng pháo tay rộn rã vang lên khi các cá nhân bước lên sân khấu nhận giải. Đó không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là sự tri ân dành cho tinh thần sống đẹp mà họ bền bỉ theo đuổi.

Đêm lan tỏa những câu chuyện đẹp

Trải qua 6 năm phát triển, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TCP Việt Nam tổ chức trở thành một trong những chương trình giàu ý nghĩa và nhân văn nhất dành cho giới trẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, đêm gala năm nay còn là dịp nhìn lại hành trình của người trẻ đang âm thầm kiến tạo nên diện mạo tích cực cho xã hội.

Đêm vinh danh “Thanh niên sống đẹp” 2025 - nơi thắp sáng niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam.

20 cá nhân được vinh danh là gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, kinh doanh - khởi nghiệp, tình nguyện, quốc phòng - an ninh... Nổi bật là câu chuyện của Khuất Việt Anh - chiến sĩ công an quê Hà Nội nhưng quyết chí rời thủ đô lên địa bàn khó khăn bậc nhất đỉnh Trường Sơn để cống hiến sức trẻ, giữ gìn bình yên cho những bản làng của dân tộc Pa Cô.

Hay bác sĩ Nguyễn Viết Hải - người gấp rút hoàn thành chương trình tiến sĩ y khoa tại Hà Lan để về nước tham gia chống dịch ở tuyến đầu. Bên cạnh đó là Vũ Tiến Mạnh - vận động viên điền kinh vượt qua khiếm khuyết bản thân để làm rạng danh tổ quốc trên trường quốc tế bằng những tấm huy chương danh giá.

Các tấm gương thanh niên sống đẹp lan tỏa tinh thần nỗ lực, mang tri thức, tài năng và lòng nhân ái phụng sự cộng đồng.

Như vậy, dù mỗi người một công việc, một vai trò, họ đều gặp nhau ở nỗ lực mang tri thức, tài năng và lòng nhân ái phụng sự cộng đồng. Từ những đóa hoa nở giữa đời thường, “Thanh niên sống đẹp” góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến trong sâu thẳm trái tim người Việt Nam hôm nay.

Đồng hành cùng hành trình lan tỏa giá trị sống đẹp

Phía sau câu chuyện đẹp là những người âm thầm tiếp sức cho hành trình ấy. Với TCP Việt Nam, hành trình 6 năm đồng hành cùng chương trình “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là hoạt động cộng đồng, mà trở thành lời cam kết bền vững trong sứ mệnh “Tiếp năng lượng - Bừng sức sống” cho thế hệ trẻ Việt Nam.

TCP Việt Nam đồng hành cùng “Thanh niên sống đẹp” 2025 trên hành trình lan tỏa giá trị sống đẹp.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng giám đốc TCP Việt Nam - chia sẻ: “Đồng hành qua 6 mùa, tôi tin mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện đều là nguồn cảm hứng lớn, tiếp động lực để TCP Việt Nam vững tin và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng. Trong tương lai, TCP Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHTN Việt Nam với kế hoạch dài hạn nhằm khuyến khích thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương”.

Thông điệp ấy được thể hiện rõ qua từng mùa giải, từng hoạt động, khi bên cạnh việc tôn vinh tấm gương tiêu biểu, TCP Việt Nam còn đồng hành cùng các đơn vị trong việc triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa. Phải kể đến “Không gian thể thao thanh niên”, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, chương trình “Ngày hội thanh niên công nhân”...

Phát biểu tại đêm vinh danh, anh Nguyễn Kim Quy - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - đánh giá cao sự đồng hành của TCP Việt Nam. Đơn vị góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh, sẵn sàng hội nhập ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của TCP Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

“TCP Việt Nam trở thành người bạn thân thiết của thanh niên Việt Nam, cùng sẻ chia, khích lệ và tiếp sức cho những hành trình tử tế”, anh Nguyễn Kim Quy nhận định

Đêm vinh danh khép lại nhưng dư âm của những câu chuyện sống đẹp vẫn còn đọng lại mãi trong lòng khán giả. Mỗi tấm gương như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng thêm niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam - những con người dám mơ ước, dám hành động và không ngừng lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.