Techcombank đưa Dàn nhạc St. Petersburg đến Hà Nội trong 'Đêm Trắng'

Hai đêm hòa nhạc “White Night - Đêm Trắng” đưa Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg, biểu tượng âm nhạc nước Nga, đến với khán giả Hà Nội trong không gian sang trọng, tinh tế.

Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg trình diễn các tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov, mang hơi thở xứ Bạch Dương đến với khán giả Việt Nam.

Trong hai tối 1 và 2/11, khán giả thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga với “âm thanh Leningrad” đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ hòa nhạc White Night – Đêm Trắng.

Chương trình do Ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian đến Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Đây là lần đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra, dàn nhạc lâu đời và danh giá nhất nước Nga, công diễn tại Hà Nội.

Hai đêm hòa nhạc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nicolay Alexeev cùng hai giọng ca nổi tiếng Alexey Tikhomirov (bass) và Yekaterina Sergeyeva (mezzo-soprano), đã đưa giới mộ điệu trong nước bước vào không gian âm nhạc cổ điển Nga – nơi cảm xúc, kỹ thuật và truyền thống xứ Bạch Dương hòa quyện, tái hiện nét văn hóa vừa gần gũi vừa thân thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến đất nước này.

Ông Gennady Stepanovic Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, tham dự buổi hòa nhạc.

Ông Gennady Stepanovic Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng tôi mong muốn giới thiệu tới công chúng Việt Nam những đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ hàng đầu của Nga. Nhiều người trong số họ đã được biết đến trên toàn thế giới, và văn hóa, nghệ thuật Nga luôn gần gũi với nhân dân Việt Nam. Sự kiện này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thông qua việc phát triển các hoạt động giao lưu”.

Từ St. Petersburg, các nghệ sĩ mang theo hơi thở mùa đông cùng những thanh âm bất hủ của ba nhà soạn nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov đến với khán phòng Nhà hát Hồ Gươm. Mỗi giai điệu là nhịp cầu kết nối, kể câu chuyện về niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp xứ Bạch Dương, tạo nên không gian sang trọng, đầy chất thơ – đúng tinh thần của một đêm nghệ thuật dành riêng cho giới tinh hoa, những người sở hữu gu thưởng lãm tinh tế và phong cách sống khác biệt.

Sự kiện không chỉ là buổi trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là lời tri ân sâu sắc của Techcombank dành cho hội viên Techcombank Private – những người đã đồng hành bền chặt cùng ngân hàng trên hành trình quản lý gia sản và kiến tạo sự thịnh vượng bền vững. Đây không chỉ là những cá nhân thành công về tài chính, mà còn đại diện cho giá trị sống văn minh, bản lĩnh và biết trân trọng di sản tinh thần.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, chia sẻ về triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm và định hướng mang trải nghiệm đẳng cấp đến hội viên Techcombank Private.

“Âm nhạc cổ điển, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển của Nga, luôn là biểu tượng của sự sang trọng và trường tồn. Điều này rất phù hợp với triết lý khách hàng của Techcombank, khi chúng tôi luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, mang đến giá trị và quyền lợi đẳng cấp”, bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, cho biết.

Hai đêm hòa nhạc White Night – Đêm Trắng là trải nghiệm độc bản dành riêng cho hội viên Techcombank Private. Trong những năm qua, ngân hàng liên tục đưa các chương trình nghệ thuật đỉnh cao như nguyên tác opera Carmen 150 năm tuổi hay The Seasons Ballet về công diễn tại Việt Nam.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định cam kết mang đến đặc quyền sống thượng lưu, trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ quản lý gia sản vượt trội – tất cả nhằm tôn vinh giá trị sống tinh hoa của khách hàng Techcombank Private, đồng thời viết tiếp hành trình phát triển để “giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời”.

Khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm thưởng thức đêm hòa nhạc White Night – Đêm Trắng, nơi âm nhạc cổ điển Nga vang lên giữa không gian sang trọng giữa lòng Hà Nội.

Diva Hồng Nhung chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt tại buổi biểu diễn tuyệt vời tối nay. Tôi từng đến St. Petersburg vài lần và xem dàn nhạc biểu diễn, nhưng lần này, được thưởng thức phần trình diễn đặc biệt ngay tại quê hương, là điều gần như không tưởng. Tôi thật sự xúc động vì điều đó”.

Chung cảm nhận, một vị khách quốc tế cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được thưởng thức âm nhạc cổ điển phong cách Hoàng gia Nga ngay tại Hà Nội. Từ không gian, âm nhạc đến dàn nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, mọi thứ đều thể hiện sự tinh tế và chuyên nghiệp, không thua kém các nhà hát lớn trên thế giới. Tôi thật sự ấn tượng với những gì các nghệ sĩ đã mang đến Việt Nam”.

Hai đêm diễn khép lại không gian âm nhạc cổ điển Nga tại Hà Nội, đồng thời mở ra cơ hội mới trên hành trình tiếp nối di sản – như cách Techcombank luôn hiện diện bên cạnh khách hàng trong việc kiến tạo giá trị vượt thời gian.