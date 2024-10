Tên ấu dâm khét tiếng nhất Hàn Quốc sắp chuyển nhà

Cho Doo-soon (72 tuổi) chuyển đến một ngôi nhà khác trong cùng khu phố với nơi ở cũ ở Ansan, Gyeonggi (Hàn Quốc).

Cho Doo-soon là tội phạm ấu dâm khét tiếng Hàn Quốc.

Cho Doo-soon chuyển đến nơi ở mới, cách nhà cũ khoảng 2 km, tại cùng khu Wa-dong trong bối cảnh có nhiều lời phàn nàn từ hàng xóm.

Theo cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu hôm 28/10, cảnh sát đã nhận được thông báo từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 25/10 liên quan đến việc thay đổi nơi cư trú của Cho.

Việc Cho chuyển nhà được cho là do hợp đồng thuê nhà cũ sắp hết hạn, theo Korea JoongAng Daily.

Cảnh sát đã triển khai một xe tuần tra gần nơi ở mới của Cho và điều động thêm nhân sự đi tuần. Cảnh sát cũng đang xem xét việc di dời trung tâm an ninh đặc biệt được thành lập gần nơi ở cũ của Cho đến một địa điểm khác gần chỗ ở mới.

"Trung tâm an ninh đặc biệt trước đây hiện bỏ trống, nhưng hệ thống tuần tra hiện tại vẫn được duy trì xung quanh nơi cư trú mới của Cho. Chúng tôi có kế hoạch di dời trung tâm an ninh đặc biệt sau khi chọn được địa điểm thích hợp", một cảnh sát cho biết.

Vào tháng 12/2023, Cho bị truy tố vì rời khỏi nhà và lang thang trong khoảng 40 phút sau khi cãi nhau với vợ, vi phạm lệnh giới nghiêm cấm ra ngoài sau 21h đến 6h hôm sau. Vào thời điểm diễn ra phiên tòa, kẻ ấu dâm đã yêu cầu giảm tiền phạt, phàn nàn rằng người vợ khiến ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi nhà. Cuối tháng 3 vừa qua, Cho bị tòa tuyên phạt 3 tháng tù và ngay lập tức bị bắt giam sau khi có bản án.

Cho vừa phải ngồi tù trở lại do vi phạm lệnh giới nghiêm. Ảnh: Yonhap.

Cho Doo-soon được xem là một trong những tên tội phạm ấu dâm khét tiếng và bị ghét nhất Hàn Quốc vì tội ác gây ra. Năm 2008, Cho bắt cóc bé Na Young (không phải tên thật, khi đó 8 tuổi), cưỡng hiếp, đánh đập, nhốt, rồi bỏ mặc em trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi. Nạn nhân bị thương nặng, có nhiều thương tổn vĩnh viễn.

Sau khi được thả vào tháng 12/2020, Cho phải đeo vòng chân điện tử để theo dõi hoạt động trong 7 năm và bị một nhân viên quản chế kiểm soát trực tiếp. Các thông tin cá nhân của Jo, bao gồm cả nơi ở, cũng sẽ được công khai. Bên cạnh đó, tên này sẽ bị hạn chế uống rượu cũng như đến các cơ sở dành cho trẻ em.

Kể từ khi Cho được thả, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp an ninh gần tòa nhà dân cư của ông ta ở Wa-dong, quận Danwon, Ansan, với các trạm kiểm soát của cảnh sát và hàng chục chốt an ninh. Camera cũng được lắp đặt để đảm bảo an toàn cho tất cả cư dân tại đó.