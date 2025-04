Tesla Cybertruck tách đôi sau khi bị Mercedes G-Class tông trúng

Phần thùng xe Tesla Cybertruck tách rời, văng vào chiếc xe cạnh bên sau cú tông của Mercedes-Benz G-Class.

Theo Autoevolution, một chiếc Mercedes-Benz G-Class đã lao vào bãi xe ở Frisco (Texas, Mỹ) và gây ra thiệt hại cho tổng cộng 7 chiếc xe. Bán tải điện Tesla Cybertruck gặp hư hỏng nặng nhất, với phần thùng hàng gần như tách rời khỏi xe.

Cụ thể, hình ảnh do CBS News Texas chia sẻ cho thấy chiếc Tesla Cybertruck gần như đã bị xé làm đôi sau vụ va chạm. Khung xe bị gãy, thùng xe bị đẩy vào một chiếc ôtô khác nằm bên phải khiến khu vực phía sau cabin hở ra, dây điện treo lủng lẳng.

Dù vậy, khu vực đầu xe và khoang hành khách dường như vẫn còn nguyên vẹn. May mắn, bộ pin trên chiếc Tesla Cybertruck đã không phát nổ.

Số xe còn lại bị hư hỏng trong vụ tai nạn gồm Ford Mustang, Ford F-Series, Tesla Model 3, Chevrolet Silverado, Hyundai Santa Fe và một chiếc Cadillac.

Chiếc Mercedes-Benz G-Class gây tai nạn cũng gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Theo các báo cáo hiện trường, mẫu SUV địa hình đã lật ngửa, bánh xe cũng cần phải được lắp lại trước khi đội cứu hộ đến kéo đi. Lưới tản nhiệt, nắp ca-pô, trụ xe và nóc xe bị biến dạng nghiêm trọng, kính chắn gió vỡ nát.

Theo Autoevolution, tài xế chiếc G-Class đã gặp phải tình trạng y tế nguy hiểm dẫn đến mất kiểm soát khi đang điều khiển xe tại giao lộ Avenue of the Champions và Cowboys Way. Người này đã được đưa đến bệnh viện gần nhất với các thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, tài xế chiếc G-Class sẽ không bị buộc tội do đây là sự cố bất khả kháng.

Liên quan đến vụ tai nạn, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ nghi ngờ về khả năng đây là hành động phá hoại nhắm đến Tesla Cybertruck.

Tương tự các mẫu xe khác của Tesla, Cybertruck gần đây trở thành nạn nhân của nhiều cuộc tấn công từ các nhóm quá khích nhằm phản ứng hành động gây tranh cãi của Elon Musk trong chính quyền Mỹ.

“Không có căn cứ cho thấy vụ việc này là hành động phá hoại có chủ đích”, Sở Cảnh sát Frisco khẳng định và cho biết không có ai trên những chiếc xe nói trên vào thời điểm bị Mercedes-Benz G-Class tông trúng.