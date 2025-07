TGĐ hệ thống công ty thu nợ kiểu giang hồ bị đề nghị 12-14 năm tù

Khởi tố đối tượng trộm linh kiện Trạm phát sóng Mobifone

0

Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Hòa Hợp (SN 1984, xã Thạnh An, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản là linh kiện điện tử của Trạm thu phát sóng Mobifone.