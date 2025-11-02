Thảm họa giẫm đạp khiến 9 người chết tại ngôi đền Ấn Độ

Ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tại một ngôi đền Hindu nổi tiếng ở miền Nam Ấn Độ.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại đền Swamy Venkateswara ở huyện Srikakulam, bang Andhra Pradesh. Hàng trăm tín đồ đã tập trung tại đây để nhịn ăn và cầu nguyện Thần Vishnu, một trong những vị thần quan trọng nhất của đạo Hindu, AP đưa tin.

Theo ông K. V. Maheswara Reddy, sĩ quan cảnh sát cấp cao của khu vực, một hàng rào sắt dùng để hướng dòng người vào khu vực hành lễ bị sập, khiến đám đông trở nên hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau.

Đám đông chen lấn, xô đẩy tại đền Swamy Venkateswara khi cùng lúc đổ về hành lễ, ngày 1/11. Ảnh: Cắt từ video.

Ông Swapnil Dinkar Pundkar, quan chức cấp cao của chính quyền địa phương, cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.

"Ban đầu chúng tôi ghi nhận 7 người chết, nhưng sau đó 2 người khác đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tình trạng của hai nạn nhân khác vẫn nguy kịch", ông nói.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm 8 phụ nữ và một trẻ em. Ít nhất 16 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương, trong khi 20 người khác rơi vào trạng thái hoảng loạn và phải theo dõi riêng.

Các đoạn video do truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy cảnh người dân hoảng loạn tìm cách sơ cứu cho những người ngất xỉu, một số cố xoa bóp tay cho nạn nhân nằm bất tỉnh trên mặt đất để giúp họ thở lại.

Lối đi có lan can sắt bên trong đền Sri Venkateswara Swamy, nơi xảy ra vụ giẫm đạp khiến 9 người thiệt mạng ngày 1/11. Ảnh: The Hindu.

Thủ tướng Narendra Modi và Thủ hiến bang Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông Naidu cam kết sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm và đã ra lệnh mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Giới chức bang cho biết ngôi đền này là cơ sở tư nhân, nằm trên khu đất rộng khoảng 4,8 hecta, không thuộc quản lý trực tiếp của chính quyền.

Dù sức chứa tối đa khoảng 3.000 người, ước tính có tới 25.000 tín đồ đã có mặt tại đây trong ngày lễ.

"Không có biện pháp kiểm soát phù hợp và chính quyền không được thông báo trước về sự kiện. Đây là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch", cơ quan kiểm chứng thông tin của bang đăng trên mạng xã hội.

Cảnh sát kiểm tra lối cầu thang dẫn vào đền Sri Venkateswara Swamy, ngày 1/11. Ảnh: The Hindu.

Các vụ giẫm đạp trong các lễ hội tôn giáo không phải hiếm gặp ở Ấn Độ. Hàng chục nghìn người thường tập trung tại các ngôi đền hoặc điểm hành hương, vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng an ninh.

Hồi tháng 7, một vụ giẫm đạp tại đền Hindu ở miền Bắc Ấn Độ cũng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.