Tham vọng của Măng Đen

Mục tiêu đến năm 2030, xã Măng Đen (Quảng Ngãi) trở thành khu du lịch tầm quốc gia. Song, xã nhỏ phải đối mặt nhiều thách thức để không trùng lặp với Đà Lạt và Sa Pa, theo chuyên gia.

Năm 2030, Măng Đen đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia, trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam - đây là mục tiêu chính quyền địa phương đề ra. Song song đó, quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu trên xuất phát từ lượng khách tăng vượt bậc, theo ông Đặng Quang Hà, Bí thư Đảng ủy xã Măng Đen. Năm 2021, xã chỉ đạt 120.000 lượt khách. Đến năm 2024 nhảy vọt lên 1,2 triệu lượt khách, tức tăng 900%.

Dự kiến cuối năm nay đón hơn 1,5 triệu lượt khách. Giai đoạn 2025-2030, chỉ tiêu khách du lịch là 2,5 triệu lượt.

"Sau sáp nhập, Măng Đen xác định là cực tăng trưởng phía tây, du lịch là nền tảng, kết nối trục biển - rừng. Trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia sẽ có hệ sinh thái du lịch bền vững, lấy thiên nhiên, văn hóa bản địa làm cốt lõi", ông Hà trao đổi với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH VÀ DOANH THU DU LỊCH TẠI MĂNG ĐEN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: UBND xã Măng Đen Nhãn 2021 2022 2023 2024 9 tháng đầu 2025 Lượng khách Triệu lượt 0.12 0.66 1 1.2 1 Doanh thu Tỷ đồng 25 180 170 420 300

Chuyển mình

Măng Đen có diện tích gần 40.000 ha, độ cao 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Độ che phủ rừng trên 75%, hệ sinh thái, hồ và thác tự nhiên dồi dào, đa bản sắc văn hóa.

Nhìn nhận du lịch Măng Đen chưa phát triển xứng tiềm năng, địa phương quyết tâm đẩy thế mạnh du lịch nghỉ dưỡng, thiên nhiên. Điều này tác động tích cực đến người làm du lịch và doanh thu.

Măng Đen nổi lên từ năm 2022, nhờ thắng cảnh thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke, Toong Đam, Toong Zơ Ri... Hiện xã tăng lên 170 cơ sở lưu trú với 1.500 phòng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Hà cho biết để tiền đề vững chắc, tạo thế và lực cho Măng Đen bứt tốc, hiện xã triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tuyến cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi .

. Sân bay Măng Đen cách trung tâm Kon Tum (cũ) khoảng 45 km về phía đông bắc. Dự án này bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc năm 2021-2030. Khu vực quy hoạch sân bay diện tích dự kiến 350 ha, công suất đến năm 2030 khoảng một triệu khách/năm.

cách trung tâm Kon Tum (cũ) khoảng 45 km về phía đông bắc. Dự án này bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc năm 2021-2030. Khu vực quy hoạch sân bay diện tích dự kiến 350 ha, công suất đến năm 2030 khoảng một triệu khách/năm. Xây dựng công trình kiến trúc điểm nhấn .

. Đẩy mạnh hệ thống tiện ích công cộng như bãi đỗ xe thông minh, Internet công cộng... Xây dựng Măng Đen thành đô thị du lịch thông minh, chuyển đổi số.

như bãi đỗ xe thông minh, Internet công cộng... Xây dựng Măng Đen thành đô thị du lịch thông minh, chuyển đổi số. Cải tạo điểm tham quan như quảng trường trung tâm, công viên, vườn hoa. Chỉnh trang di tích, danh thắng.

Hạ tầng du lịch được phát triển đồng bộ, nhất là các tuyến đường từ trung tâm đến khu du lịch đô thị, điểm du lịch, làng cộng đồng. Địa phương cũng đang thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án đô thị, dịch vụ du lịch chất lượng cao, quy mô lớn.

Theo Bí thư Đảng ủy, không gian sinh thái quy hoạch 3 lớp, gồm vùng lõi bảo tồn rừng nguyên sinh, vùng đệm gắn với nông - lâm nghiệp hữu cơ, dược liệu và mô hình farmstay, vùng dịch vụ hướng đến đô thị xanh, phố đi bộ và kinh tế đêm.

Khoảng 80% dân số Măng Đen là dân tộc thiểu số với kiến trúc nhà rông. Ảnh: Linh Huỳnh.

Làng du lịch cộng đồng theo thôn là sản phẩm mới trong dự án. Ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết 3 làng du lịch cộng đồng sẽ xây dựng tại 3 thôn, nhằm phát huy và bảo tồn bản sắc, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp xứ lạnh. Đồng thời đưa doanh thu du lịch lên 1.800 tỷ đồng /năm.

Làng Kon Chênh với hoạt động cồng chiêng, múa xoang, lễ hội dân gian và trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP.

Làng Kon Vơng Kia cho du khách trải nghiệm trồng lúa, làm vườn, chăm sóc cây ăn quả và sinh hoạt cộng đồng.

Làng Kon Tu Ma phát triển kiến trúc kho lúa truyền thống, kết hợp khai thác dược liệu. Xây dựng thương hiệu nghỉ dưỡng bản địa.

"Các hộ dân được vận động làm homestay, phấn đấu công nhận làng du lịch cộng đồng. Ngoài ra, đến năm 2030, mục tiêu làng Vi Rơ Ngheo trở thành làng du lịch cộng đồng ASEAN và đạt công nhận ít nhất một điểm du lịch hàng đầu châu Á", ông nói.

Thoát mác "Đà Lạt thu nhỏ", "Sa Pa phía nam"

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, đánh giá dự án mang tính khả thi cao, có tầm nhìn chiến lược, bởi Măng Đen đã sẵn sàng 3 trụ cột: khung thể chế, hạ tầng liên vùng và tài nguyên sẵn có.

Song, dự án vẫn gặp một số thách thức, khi xã chỉ mới làm du lịch.

Thứ nhất là thích ứng. Khi cao tốc và sân bay hoàn thành, áp lực đón khách sẽ tăng đột biến. Xã cần chú trọng giao thông, cấp thoát nước, xử lý rác thải để không rơi vào vòng luẩn quẩn "khách tăng - dịch vụ quá tải - chất lượng giảm - ảnh hưởng hình ảnh".

Thứ hai là sự đồng hành. Mỗi doanh nghiệp, hộ dân đều trở thành tác nhân trong hệ sinh thái du lịch, phải vận động để họ tham gia từ khâu thiết kế sản phẩm, vận hành đến chia sẻ lợi nhuận.

Cuối cùng, thách thức lớn nhất nằm ở cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp. Để nâng tầm quốc gia, đòi hỏi xã chuyển đổi tốt từ dịch vụ tự phát sang dịch vụ chuẩn, gồm đón tiếp, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm, mua sắm, phản hồi và tái đầu tư.

Măng Đen không cần mở rộng diện tích hay đua về quy mô, chỉ cần chọn đúng lợi thế so sánh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Măng Đen có nhiều nét tương đồng về cảnh quan, khí hậu với Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sa Pa (Lào Cai) - hai địa điểm đã phát triển du lịch lâu năm. Lợi thế cạnh tranh hiện tại của xã là bản sắc, thiên nhiên chưa được khai thác.

Để thoát mác "Đà Lạt thu nhỏ", "Sa Pa của khu vực Tây Nguyên", Măng Đen phải tính toán về mô hình du lịch riêng biệt. Không thể mở rộng vô hạn nơi lưu trú, diện tích resort hay mật độ du khách, mà cần mở rộng giá trị trải nghiệm.

Mô hình du lịch cộng đồng khả quan hơn khi gắn với trị liệu địa phương từ nguồn Nam dược (sâm dây Ngọc Linh, sâm đương quy...), điều mà Đà Lạt, Sa Pa chưa có. Mô hình này giúp du khách hiểu về nguyên lý vận hành của tự nhiên, phục hồi sức khoẻ tinh thần, thể chất dưới sự dẫn dắt của cộng đồng.

"Nếu Đà Lạt cung ứng dịch vụ đẳng cấp, Sa Pa giao thoa quốc tế, Măng Đen có cơ hội trở thành thung lũng của tỉnh thức, nơi du khách lắng nghe chính mình giữa thiên nhiên. Xã có thể vươn ngang Đà Lạt, Sa Pa nhờ cái riêng, đó là vừa nghỉ dưỡng vừa sống chậm, sống xanh. Khi biến lợi thế thành trải nghiệm, một định vị mới mang tính đột phá sẽ hình thành", ông Minh phân tích.

Du khách nghỉ dưỡng tại homestay ở Măng Đen tháng 11/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cuối cùng, bài học lớn nhất mà Măng Đen học từ Đà Lạt là sự đô thị hóa. Để không trở thành bản sao, thay vì "phát triển nhiều hơn", Măng Đen cần hướng đến sản phẩm du lịch tinh túy, ít tác động tài nguyên để nhân rộng giá trị.

Khi triển khai sản phẩm du lịch, việc lồng ghép khéo léo thông tin về lợi ích của dược liệu tự nhiên giúp mở rộng nhận thức bảo vệ rừng già, truyền cảm hứng sống xanh đến du khách.

"Không cần tạo ra 'thiên đường' du lịch đồ sộ, Măng Đen nên tìm cách giữ 'thiên đường' vốn có tồn tại trong lòng du khách, bằng sự tinh tế, chừng mực và phát triển có kiểm soát", vị tiến sĩ bày tỏ.