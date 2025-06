Tháng 6 xem gấu trúc, ngắm nước xanh màu ngọc ở Tứ Xuyên

Đến Tứ Xuyên vào tháng 6, du khách thuận lợi thăm gấu trúc ở Thành Đô và chiêm ngưỡng cảnh sắc Cửu Trại Câu. So với Việt Nam, thời tiết tại đây có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn tại các địa phương.

Xem gấu trúc ăn, ngủ cả ngày tại Panda Base

Khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding) là điểm đến nổi bật của du khách đến với tỉnh Tứ Xuyên, đặc biệt đối với fan của những "đỉnh lưu" gấu trúc như Hoa Hoa, Manh Lan... Nơi đây thường mở cửa từ 7h30, du khách nên đến sớm để tránh cảnh chen chúc. Vé vào cổng khoảng 55 nhân dân tệ (gần 200.000 đồng), du khách có thể đặt trước trên website khu bảo tồn hoặc một số nền tảng du lịch như Trip.com, nhưng một số dịch vụ bên trong như xe điện hoặc thuê hướng dẫn viên có thể phát sinh chi phí. Vào mùa cao điểm, đặc biệt là cuối tuần, lượng khách đổ về khá đông, dễ khiến việc chụp ảnh hoặc quan sát gấu trúc bị hạn chế. Ngoài ra, khuôn viên rộng và nhiều khu vực ít bóng mát nên nếu không chuẩn bị mũ nón, nước uống, du khách sẽ khá mệt khi đi bộ lâu.

Nước xanh như ngọc tại Cửu Trại Câu

Nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển và cách Thành Đô khoảng 400 km, Cửu Trại Câu nổi tiếng với hệ thống hồ nước xanh biếc, rừng nguyên sinh và thác nước tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên, việc di chuyển đến đây khá vất vả. Từ Thành Đô, tàu cao tốc với 2 tiếng di chuyển là phương tiện nhanh nhất đưa du khách đến thung lũng Cửu Trại (Chín Làng), sau đó cần đi xe khách thêm hơn một tiếng mới có thể đến Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Vào tháng 5, ban ngày trời nắng nhẹ nhưng dễ có mưa, đẩy nhiệt độ không khí xuống khoảng 10-15 độ C, chênh lệch hơn 10 độ C so với Thành Đô. Du khách nên mang áo khoác và đồ giữ ấm. Ngoài ra, khu vực dễ xảy ra tình trạng phải xếp hàng chờ xe trung chuyển hoặc chen nhau tại các điểm check-in nổi tiếng như Hồ Ngũ Hoa hay Thác Trân Châu. Các dịch vụ phụ trợ như thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh có giá khá cao, thường không niêm yết rõ ràng.

Ẩm thực thách thức cả người thích ăn cay

Ẩm thực Tứ Xuyên nổi tiếng với vị cay nồng, tê đặc trưng từ tiêu hoa và ớt khô – đặc biệt trong các món như lẩu Tứ Xuyên, đậu hũ Mapo hay gà xào kiểu Cung Bảo. Du khách nên thử tại các quán địa phương để cảm nhận đúng hương vị truyền thống. Tuy nhiên, nếu không quen ăn cay, bạn nên yêu cầu món “không cay” (bù là bù là 不辣) khi gọi món. Một số món có lượng dầu lớn, nên cân nhắc nếu bạn có vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, hãy chú ý vệ sinh thực phẩm tại các hàng quán vỉa hè nhỏ.