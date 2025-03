Tháng đua ưu đãi, xe xăng hay điện đều giảm giá

Trong tháng 3, khách hàng Việt được hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi tiền mặt hay giảm phí trước bạ từ loạt hãng xe, cả ôtô xăng và điện.

Bước sang đầu tháng 3, thị trường ôtô Việt ghi nhận nhiều sự thay đổi thú vị. Các chương trình ưu đãi về giá của các hãng nhanh chóng được triển khai giúp khách hàng có đa dạng lựa chọn.

Hyundai giảm đến 75 triệu đồng

Theo thông tin trên trang của Hyundai Thành Công, hãng xe này đang triển khai ưu đãi tiền mặt nhằm lô xe số VIN 2024.

Chương trình được áp dụng với các mẫu xe bao gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.5T Cao cấp), Stargazer X (1.5 AT, 1.5 AT, Tiêu chuẩn, 1.5 AT Cao cấp) và Santa Fe (Prestige, Turbo Calligraphy, Exclusive).

Mức khuyến mại tiền mặt cao nhất là 75 triệu đồng, áp dụng cho toàn bộ khách hàng mua và hoàn tất thanh toán trong tháng 3. Hyundai chưa công bố mức ưu đãi chi tiết cho từng sản phẩm. Nhiều khả năng con số ưu đãi sẽ tăng dần theo giá trị của xe, cao nhất là ưu đãi 75 triệu đồng với Santa Fe, đưa mức giá cho Santa Fe phiên bản cao nhất về mức giá 1,29 tỷ đồng .

Mua xe VinFast hưởng ưu đãi kép

Ngày 26/2, VinFast ngừng chính sách thuê pin đối với toàn bộ xe máy, ôtô điện tại Việt Nam. Hãng đồng thời điều chỉnh giá niêm yết của dải sản phẩm kèm pin. Như vậy, xe điện VinFast bản kèm pin sẽ có mức giá mới, thấp hơn nhiều so với bản tiền nhiệm.

Trong đó, VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu ôtô có giá bán thấp nhất của hãng. Sau điều chỉnh, giá của chiếc xe điện mini bản kèm pin là 299 triệu đồng, thấp hơn giá cũ 23 triệu đồng. VF 5 Plus bản kèm pin được giảm từ 540 triệu xuống còn 529 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ B VF 6 được điều chỉnh giá cho cả 2 phiên bản Eco và Plus. Sau thay đổi, giá của VF 6 bản Eco kèm pin còn 689 triệu, bản Plus là 749 triệu đồng.

VinFast VF 6 (trái) và VF 7 (phải). Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc.

Trước đây, VF 7 được bán với giá từ 854 triệu đến 1,024 tỷ đồng cho 3 phiên bản. Sau điều chỉnh, giá của bản Eco kèm pin giảm về mức 799 triệu, trong khi bản Plus kèm pin có giá 949 hoặc 969 triệu đồng tùy trang bị trần xe.

VinFast VF 8 được giảm giá 55-101 triệu cho cả 2 phiên bản Eco và Plus, đưa giá mới của mẫu xe về mức 1,019- 1,199 tỷ đồng . VF 9 cũng được giảm giá từ 167 đến 181 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi VF 9 bản Eco có giá 1,499 tỷ còn giá của bản Plus là 1,699 tỷ đồng .

Việc điều chỉnh giá xe sau khi loại bỏ bản thuê pin giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các mẫu xe thuần điện từ thương hiệu Việt. Bên cạnh được hưởng chương trình ưu đãi giá mới, khách hàng mua xe điện VinFast tiếp tục được hỗ trợ phí trước bạ. Theo Nghị định số 51, ôtô điện tại Việt Nam tiếp tục được miễn hoàn toàn phí trước bạ từ ngày 1/3/2025 đến 28/2/2027.

Xe Honda giảm đến 100% phí trước bạ

Dù không còn được hưởng ưu đãi phí trước bạ từ Chính Phủ như các mẫu ôtô thuần điện, xe xăng của Honda vẫn tiếp tục được áp dụng ưu đãi phí trước bạ dao động 50-100% từ nhà sản xuất.

Trong đó, Honda CR-V bản G được nâng mức ưu đãi lên 100%. Những tháng trước, khách hàng mua mẫu SUV này cũng được giảm phí trước bạ, nhưng dao động ở mức 50%. Phiên bản L tiếp tục được giảm 50% phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá bán của Honda CR-V bản G và L dao động 905-989 triệu đồng.

Honda CR-V. Ảnh: Vĩnh Phúc.

MPV BR-V đang được bán với 2 phiên bản G và L, giá dao động 661-705 triệu đồng. Trong tháng 3, phiên bản L được áp dụng mức giảm 100% phí trước bạ, trong khi bản G là 50%. Như vậy sau quy đổi tiền mặt, khách hàng có thể mua mẫu MPV này với giá khoảng 597,5-639 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu SUV cỡ B HR-V cũng được hỗ trợ phí trước bạ với tổng giá trị ưu đãi khoảng 34,5-43,5 triệu đồng. Hiện HR-V được bán với 3 phiên bản. Hai bản G và L có giá dao động 699-826 triệu, phiên bản RS được bán với giá 871 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể mua mẫu SUV này với mức giá khoảng 664,5-782,5 triệu đồng.

Hai mẫu sedan cỡ B và C là City và Civic đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ. Như vậy sau khuyến mại, giá khởi điểm của City được đưa về mức 499 triệu đồng. Trong khi Honda Civic có giá bán sau khi áp dụng ưu đãi khoảng 749,5-849,3 triệu đồng.

Honda Civic. Ảnh: Phúc Hậu.

Honda Accord tiếp tục được hưởng ưu đãi tiền mặt đến 250 triệu đồng. Sau khuyến mại, khách hàng có thể mua mẫu sedan cỡ D này với giá khoảng 1,069- 1,079 tỷ đồng tùy màu ngoại thất.

Trong giai đoạn thấp điểm, các chương trình ưu đãi từ nhiều hãng giúp thị trường ôtô Việt trở nên sôi động hơn. Điều này không chỉ giúp các hãng tăng sức cạnh tranh mà còn mang đến cơ hội mua xe với giá hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt là dòng xe điện.