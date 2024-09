Thanh niên dùng dao tấn công đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc ở huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) có biểu hiện "ngáo đá", gây mất an ninh trật tự, nên lực lượng công an đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 2/9, do sử dụng ma túy đá, Nguyễn Văn Lộc có biểu hiện “ngáo đá”, gây mất an ninh trật tự tại khu phố Lương Nam, nên Công an thị trấn Lương Sơn đã cử Tổ Công tác gồm 1 cán bộ công an và 3 cán bộ Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Cơ quan CSĐT công an huyện Bắc Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lộc.

Khi đến nơi, tổ công tác yêu cầu Lộc chấm dứt hành vi gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao dài rượt đuổi, đâm anh Trần Văn Thắng (50 tuổi, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam) gây thương tích và lấy xe mô tô của người dân ở gần đó bỏ chạy trên quốc lộ 28B, theo hướng đi đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đối tượng Lộc đến địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, thì bị Tổ tuần tra Công an xã Phan Sơn bắt giữ.

Theo Công an huyện Bắc Bình, Nguyễn Văn Lộc là đối tượng nghiện ma túy có trong danh sách quản lý của Công an thị trấn Lương Sơn. Đối tượng có 4 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Lộc vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trở về địa phương vào ngày 17/11/2023.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, quy định tại Điểm đ khoản 2 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng.