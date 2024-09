Thanh niên lái ôtô bán tải mang theo súng đạn

Theo Công an tỉnh Bình Phước, đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ một thanh niên 21 tuổi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng và nhiều viên đạn.

Trước đó, ngày 13/9, Tổ công tác của Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp với Công an xã Bình Thắng kiểm tra hành chính ôtô bán tải BKS 48C-09879, phát hiện đối tượng L.V.N (SN 2003) đeo 1 giỏ xách trước ngực, bên trong có một khẩu súng ngắn dạng súng Rulo bằng kim loại màu đen, bên trong có 1 viên đạn. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng L.V.N về trụ sở Công an xã làm việc.

Cơ quan Công an khá xét nhà đối tượng L.V.N.

Tiếp đó, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp Công an xã Long Bình, huyện Phú Riềng khám xét khẩn cấp nơi ở của L.V.N tại Thôn 2, xã Long Bình, thu giữ thêm 1 khẩu súng (dạng súng quân dụng) và nhiều viên đạn tại phòng ngủ của đối tượng.

Công an huyện Bù Gia Mập đang tạm giữ hình sự đối tượng L.V.N và chờ kết quả giám định để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng và nhiều viên đạn tại phòng ngủ của đối tượng L.V.N.