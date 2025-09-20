Thanh niên 'ra lệnh đánh người' ở quán cà phê có thể bị xử lý thế nào

Theo luật sư, việc dùng tay như ra hiệu cho người khác đánh người của N.V.T. là hành vi xúi giục, kích động và gây rối trật tự công cộng với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

Sự việc N.V.T. (28 tuổi, được dân mạng gọi là "tổng tài") có hành động như giơ tay ra hiệu cho người đi cùng (tên V.) hành hung con trai chủ quán cà phê T6 trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) với lý do bị nhắc nhở hút thuốc lá gây xôn xao những ngày qua.

Sáng 19/9, T. đến xin lỗi chủ quán nhưng bị mời ra ngoài. Bà X., mẹ nạn nhân, cho biết thái độ hối lỗi của T. quá muộn màng và sẽ chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

T. không trực tiếp đánh người, nhưng với hành động như "ra lệnh" cho V. thực hiện hành vi côn đồ khiến nhiều người thắc mắc trách nhiệm pháp lý của thanh niên này là gì.

Đối diện mức phạt 5-50 triệu đồng

Luật sư Ngô Việt Bắc - Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, Đoàn luật sư TP.HCM - cho rằng N.V.T. có thể sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm, là người chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội, nếu cơ quan công an thu thập đủ cơ sở và căn cứ chứng minh những hành động của T. nhằm chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên quán cà phê, gây rối trật tự công cộng.

"Mặc dù T. không trực tiếp thực hiện hành vi, thông qua clip ghi lại, có thể thấy chính vì những cử chỉ giơ tay và lời nói 'thôi, thôi, thôi' của đối tượng T. mà thanh niên kia mới thực hiện hành vi tác động vật lý vào cơ thể của nam nhân viên. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ, mục đích hành động và lời nói trên", luật sư Bắc trao đổi với Tri Thức - Znews.

Một người trong nhóm khách dường như ra hiệu cho người đi cùng tiến vào trong hành hung nhân viên quán cà phê. Ảnh: cắt từ clip.

Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên cho biết thêm nếu người bị đánh yêu cầu xử lý đối với người gây ra thương tích và đồng phạm, công an sẽ hoàn tất thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khoẻ và xem xét các hành vi có liên quan để làm căn cứ xử lý.

Nếu hành vi chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", đối tượng vi phạm và đồng phạm vẫn có thể bị xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" với mức hành phạt là phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.

Trong khi đó, luật sư Lê Ngọc Luân - đồng sáng lập Công ty Luật Chìa Khóa Vàng (Gold Key) - cho rằng T. nếu coi thường con người, pháp luật, phải đủ dũng khí dám chấp nhận bị xử lý và đón nhận hậu quả vì cái sai do bản thân gây ra.

"Cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra làm rõ nếu đủ căn cứ kết luận hành vi của T. và V. là côn đồ, có tổ chức (một người chỉ đạo, một người thực hành) thì khi có kết quả trưng cầu giám định thương tích, dù thương tích có 0%, người bị đánh tố cáo, hai người này vẫn có thể bị khởi tố”, luật sư Luân nhận định.

Thêm tội hút thuốc lá trong không gian kín

Theo các luật sư, xem xét hành vi xúi giục đánh người của "tổng tài" không thể không nhắc đến nguồn cơn của sự việc. Trong trường hợp công an có đủ cơ sở chứng minh nhóm bạn của T. hút thuốc lá nơi công cộng, trong phòng kín có biển cấm hút thuốc, hành vi này vi phạm về Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 25, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, theo luật sư Ngô Việt Bắc.

Ngày 18/6/2012, Việt Nam ban hành chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, đồng thời kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 77/2013/NĐ-CP. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung xử phạt hành vi liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và sản phẩm thế hệ mới. Người sử dụng có thể bị phạt 3-5 triệu đồng, còn quản lý địa điểm biết rõ vi phạm nhưng không ngăn cản sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng.

Trước đó, Chính phủ cũng đã thông qua Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam có giảm song vẫn còn rất cao, nhất là nam giới. Đáng chú ý, sự xuất hiện của một số sản phẩm thuốc lá mới chẳng hạn thuốc lá điện tử, shisha... làm gia tăng tỷ lệ sử dụng loại thuốc lá này ở đối tượng thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ.

