Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Tháo dỡ bàn tay khổng lồ nghiêng ngả giữa biển Thanh Hóa

  • Thứ bảy, 13/9/2025 17:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

5 bàn tay điểm nhấn tại bãi biển Hải Tiến với mức đầu tư 300 triệu đồng đối diện với nguy cơ bị phá dỡ sau sự cố sóng đánh từ cơn bão số 5.

Công trình bàn tay khổng lồ tại biển Hải Tiến. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) cho biết phương án xử lý công trình bàn tay khổng lồ tại bãi biển Hải Tiến sẽ được trình lên UBND tỉnh trong thời gian tới.

Đơn vị đã thống nhất cùng Ban Quản lý khu vực Hoằng Hóa về việc phá dỡ dự án, hoàn trả không gian cho biển Hải Tiến, sau sự cố nghiêng ngã trong cơn bão số 5, gây nguy hiểm cho người dân, du khách.

Vào cuối tháng 8, 4/5 bàn tay khổng lồ nằm dọc bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh, gió quật biến dạng phần đế, tạo góc nghiêng khoảng 40 độ. Thủy triều rút lộ rõ chân đế bị nghiêng ảnh hưởng đến du khách tắm biển hoặc đi dạo.

5 ban tay khong lo anh 1

Công trình bàn tay nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Linh.

5 bàn tay khổng lồ bằng vạch, vữa và bê tông thuộc dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến do UBND huyện Hoằng Hoá cũ triển khai vào tháng 3/2023. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng (60 triệu đồng mỗi bàn tay).

Dựa vào báo cáo dự án, đây là hạng mục chòi canh nhằm quan sát hoạt động tắm biển của người dân, từ đó kịp thời hỗ trợ. Thời điểm buổi sáng, nước dâng đến khu vực gần bờ kè, sóng liên tục xô vào bệ đỡ của 5 bàn tay. Một số du khách lo ngại phần đế chìm sâu trong nước biển có thể gây va đập, đặc biệt khi tắm biển.

Vào thời điểm xây dựng, địa phương kỳ vọng công trình sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh check-in với những thứ độc lạ.

5 ban tay khong lo anh 2

Phối cảnh công trình sau khi hoàn thiện. Ảnh: UBND Hoằng Thanh cũ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Đà Nẵng siết du lịch mạo hiểm sau vụ khách tử vong tại núi Sơn Trà

Doanh nghiệp kinh doanh mô hình du lịch mạo hiểm như dù lượn, môtô nước... ở Đà Nẵng không đủ giấy phép hoặc không đảm bảo an toàn sẽ bị đình chỉ hoạt động trong đợt kiểm tra sắp tới.

3 giờ trước

Nhiều khách sạn hoàn tiền 100% cho khách hủy lịch trình vì bão số 3

Để tránh bão số 3, nhiều du khách có kế hoạch đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình… phải thay đổi lịch trình. Khách sạn cũng đồng loạt hoàn tiền 100% hoặc hỗ trợ dời ngày nhận phòng.

22:30 21/7/2025

Tường Vi

5 bàn tay khổng lồ Thanh Hóa Bãi biển Hàm Tiến Travel Hoằng Thanh du lịch Hải Tiến Hàm Tiến

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

Đọc tiếp

Ho chieu Viet Nam giam 4 bac hinh anh

Hộ chiếu Việt Nam giảm 4 bậc

4 giờ trước 14:06 13/9/2025 Du lịch Du lịch

0

Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (HPI 2025) hôm 12/9 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 toàn cầu, giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 7.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý