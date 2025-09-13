Tháo dỡ bàn tay khổng lồ nghiêng ngả giữa biển Thanh Hóa

5 bàn tay điểm nhấn tại bãi biển Hải Tiến với mức đầu tư 300 triệu đồng đối diện với nguy cơ bị phá dỡ sau sự cố sóng đánh từ cơn bão số 5.

Công trình bàn tay khổng lồ tại biển Hải Tiến. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 12/9, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) cho biết phương án xử lý công trình bàn tay khổng lồ tại bãi biển Hải Tiến sẽ được trình lên UBND tỉnh trong thời gian tới.

Đơn vị đã thống nhất cùng Ban Quản lý khu vực Hoằng Hóa về việc phá dỡ dự án, hoàn trả không gian cho biển Hải Tiến, sau sự cố nghiêng ngã trong cơn bão số 5, gây nguy hiểm cho người dân, du khách.

Vào cuối tháng 8, 4/5 bàn tay khổng lồ nằm dọc bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh, gió quật biến dạng phần đế, tạo góc nghiêng khoảng 40 độ. Thủy triều rút lộ rõ chân đế bị nghiêng ảnh hưởng đến du khách tắm biển hoặc đi dạo.

Công trình bàn tay nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Linh.

5 bàn tay khổng lồ bằng vạch, vữa và bê tông thuộc dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến do UBND huyện Hoằng Hoá cũ triển khai vào tháng 3/2023. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng (60 triệu đồng mỗi bàn tay).

Dựa vào báo cáo dự án, đây là hạng mục chòi canh nhằm quan sát hoạt động tắm biển của người dân, từ đó kịp thời hỗ trợ. Thời điểm buổi sáng, nước dâng đến khu vực gần bờ kè, sóng liên tục xô vào bệ đỡ của 5 bàn tay. Một số du khách lo ngại phần đế chìm sâu trong nước biển có thể gây va đập, đặc biệt khi tắm biển.

Vào thời điểm xây dựng, địa phương kỳ vọng công trình sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh check-in với những thứ độc lạ.

Phối cảnh công trình sau khi hoàn thiện. Ảnh: UBND Hoằng Thanh cũ.