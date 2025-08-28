Thất Tịch năm nay, thử ngay món mới từ đậu đỏ để tình duyên khởi sắc

Hội độc thân không chỉ có chè đậu đỏ gửi gắm mong ước tình duyên, mà còn được thưởng thức bàn tiệc đậu đỏ từ ShopeeFood với đủ biến tấu mới lạ, thêm cơ hội thoát ế mùa Thất Tịch.

Mỗi dịp lễ Thất Tịch (7/7 âm lịch), cộng đồng mạng lại truyền tai nhau quan niệm: Ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu. Năm nay, bên cạnh món chè đậu đỏ quen thuộc, ShopeeFood gợi ý món ngon biến tấu từ đậu đỏ để “hội chống ế” có thêm trợ thủ đắc lực. Sự đổi vị này có thể trở thành “tín hiệu vũ trụ”, mở ra khởi đầu ngọt ngào trong chuyện tình cảm.

Loạt món đậu đỏ “đổi vận” mùa Thất Tịch

Mở màn danh sách món đậu đỏ dịp Thất Tịch là trà xanh đậu đỏ thanh mát từ Highlands Coffee. Vị trà xanh đắng nhẹ hòa quyện lớp topping đậu đỏ bùi bùi, tạo nên cảm giác cân bằng và dễ chịu. Với hương vị hài hòa, trà xanh đậu đỏ không chỉ là lựa chọn hợp gu cho những ai yêu thích sự thanh mát, mà còn là món khởi đầu ngọt ngào cho hành trình thưởng thức đậu đỏ mùa Thất Tịch.

Nếu không thích vị đắng thì tín đồ hảo ngọt có thể thử món trà sữa pudding đậu đỏ của Gong Cha. Lớp trà sữa béo ngọt thơm lừng, quyện cùng pudding mềm mịn, núng nính như tan ngay trong miệng. Thêm vào đó, hạt đậu đỏ bùi bùi sẽ tạo nên sự kết hợp hài hòa, vừa ngọt ngào vừa mới lạ.

“Hội độc thân” dễ dàng chốt đơn loạt món đậu đỏ cầu duyên với đủ biến tấu mới lạ, thưởng thức hương vị ngọt ngào mùa Thất Tịch tại nhà.

Với người yêu thích món tráng miệng thanh mát, sữa chua đậu đỏ của Sữa chua trân châu Hạ Long có thể là chân ái. Vị chua dịu của sữa chua hoà quyện cùng vị ngọt bùi của đậu đỏ tưởng chừng đối lập, nhưng lại tạo nên sự kết hợp tinh tế, cuốn hút ngay từ thìa đầu tiên. Không chỉ ngon miệng, sự kết hợp này còn bổ dưỡng và thanh mát, mang đến trải nghiệm trọn vẹn trong từng khoảnh khắc gắn kết yêu thương.

Một bất ngờ khác dành cho “hội cầu duyên” là bánh matcha đậu đỏ của Phúc Long. Lớp bánh mềm mịn, kết hợp cùng hương matcha thoảng vị đắng nhẹ, bao bọc phần nhân đậu đỏ ngọt dịu tạo nên sự cân bằng tinh tế. Món bánh này không chỉ được yêu thích vì hương vị thơm béo mà còn được nhiều bạn trẻ xem như “chiếc vé thông hành” để thoát kiếp độc thân.

Bộ sưu tập “Săn deal đậu đỏ freeship”

Những món biến tấu hấp dẫn từ đậu đỏ kể trên đều có mặt trong bộ sưu tập “Săn deal đậu đỏ freeship” trên ShopeeFood. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc như MayCha, Rau Má Mix, Chè Chang Hi, Chè Xuân Trang… mang đến vô vàn lựa chọn để khách hàng tha hồ đổi vị và tận hưởng trọn vẹn mùa Thất Tịch.

Với vài thao tác đặt món, khách hàng có ngay bàn tiệc đậu đỏ trọn vị để tận hưởng mùa Thất Tịch.

Đặc biệt, ShopeeFood dành tặng ưu đãi freeship 50% tối đa 20.000 đồng khi nhập mã FSQIXI50. Chỉ cần vài thao tác đặt món trên ứng dụng, khách hàng có thể thoải mái tận hưởng loạt món ngon đậu đỏ mà không cần lo lắng về chi phí vận chuyển hay xếp hàng chờ đợi.

ShopeeFood chuẩn bị sẵn bàn tiệc đậu đỏ, độc giả có thể truy cập ứng dụng ShopeeFood để thiết kế “thực đơn thoát ế” tại đây.