Thay Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Phú Yên vì người tiền nhiệm bị khởi tố

Ngày 9/2, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can về tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", ông Ngô Đa Thọ (SN 1957, trú ở phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau khi tiếp nhận đơn, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên thống nhất cho ông Ngô Đa Thọ thôi giữ các chức vụ nêu trên, đồng thời bầu ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, giữ chức Chủ tịch Hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Ngô Đa Thọ khi bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" vào cuối tháng 1/2025.

Như Báo CAND đã thông tin, khi còn đương nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần I.D.P (trụ sở giao dịch tại phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên), ông Ngô Đa Thọ chỉ đạo, điều hành khai thác mỏ đá Kim Sơn ở xã An Thọ, huyện Tuy An (Phú Yên). Đến tháng 10/2014, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện hoạt động khai thác mỏ đá Kim Sơn không đúng vị trí theo giấy phép nên yêu cầu tạm dừng để khắc phục sai phạm, lập hồ sơ điều chỉnh tọa độ.

Mặc dù mỏ đá Kim Sơn còn đang bị tạm dừng hoạt động, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần I.D.P, từ tháng 11/2021 đến 7/2023, ông Thọ đã tự thỏa thuận trái pháp luật để ông Nguyễn Bảy (SN 1954), Chủ DNTN Như Ý, khai thác trái phép hơn 1.000 m3 đá granite, có tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng . Ông Thọ hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng, ông Bảy hơn 690 triệu đồng.

Mỏ đá Kim Sơn - nơi phát hiện ông Ngô Đa Thọ cấu kết với ông Nguyễn Bảy khai thác trái phép khi cơ quan chức năng đang yêu cầu tạm dừng.

Từ kết quả điều tra, cuối tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có quyết định khởi tố bị can về tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo khoản 2, điều 227 BLHS đối với hai ông Ngô Đa Thọ và Nguyễn Bảy. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.