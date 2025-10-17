Thế hệ thà tâm sự với ChatGPT còn hơn tâm sự với con người

Gen Z tại Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các công cụ AI như ChatGPT hay Copilot. Nhiều người thậm chí tâm sự với chatbot những bí mật chưa từng nói với ai khác.

Gen Z Mỹ thích tâm sự với AI vì cảm thấy được thấu hiểu, không bị phán xét. Ảnh: Bloomberg.

Ngày càng nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z (gen Z) tìm đến chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT hay Copilot để chia sẻ cảm xúc, giải tỏa áp lực và thậm chí tìm kiếm lời khuyên tâm lý.

Những thông tin này được đưa ra thông qua khảo sát mới của nền tảng hồ sơ việc làm Resume.org. Khảo sát này được thực hiện với hơn 1.000 người lao động gen Z toàn thời gian tại Mỹ. Những người này đều đã sử dụng ChatGPT hoặc Copilot trong thời gian gần đây, theo Fortune.

Tin AI hơn con người

Đáng chú ý, khảo sát được công bố trong bối cảnh 89% nhân viên văn phòng cho biết họ đã gặp ít nhất một vấn đề về sức khỏe tâm thần trong năm qua. Con số này phản ánh rõ xu hướng tìm kiếm “bạn đồng hành ảo” ngày càng tăng trong thế hệ trẻ.

Theo khảo sát, 43% người lao động gen Z dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để sử dụng chatbot AI; 13% dùng 1-2 giờ mỗi ngày, 6% dùng từ 2-4 giờ và 5% vượt quá 4 giờ mỗi ngày.

Khi đối mặt với căng thẳng trong công việc, 38% gen Z cho biết họ dùng AI để “nghỉ giải lao”, trong khi 33% sử dụng để giãi bày áp lực hoặc bực dọc.

Ngoài ra, phần lớn người lao động gen Z tại Mỹ tham gia khảo sát nói rằng họ sử dụng chatbot AI trong giờ làm việc cho những mục đích cá nhân, trong đó 40% cho biết họ trò chuyện với AI ít nhất một giờ mỗi ngày.

Bàn về số liệu khảo sát này, bà Kara Dennison, Giám đốc tư vấn nghề nghiệp của Resume.org, nhận định việc gen Z gắn bó với AI một phần đến từ môi trường làm việc hiện đại. Nhiều người trẻ làm việc từ xa hoặc trong mô hình kết hợp, nên họ thiếu những tương tác tự nhiên.

"Chính AI đã lấp vào khoảng trống đó, nó lắng nghe, phản hồi chu đáo và không bao giờ phán xét”, bà nói.

Bà Dennison cũng cho rằng sự tương tác này mang lại cảm giác an toàn về mặt tâm lý - điều thường hiếm gặp trong môi trường doanh nghiệp có tính phân cấp.

Theo bà, AI cho người trẻ cảm giác được kết nối, kiểm soát và phản hồi tức thì. AI cũng giống như người bạn đồng hành, cho phép gen Z lời khuyên hoặc đơn giản là sự thấu hiểu.

Chuyên gia cho rằng việc tâm sự với AI có tiềm ẩn rủi ro vì các chatbot không được tạo ra với mục đích trị liệu tâm lý. Ảnh: Pexels.

Có rủi ro

Khảo sát cũng cho thấy gen Z đang nhân cách hóa chatbot nhiều hơn các thế hệ trước. Nếu người lớn tuổi xem ChatGPT chỉ là một công cụ, 47% Gen Z lại cho rằng mối quan hệ với AI mang tính cá nhân.

Trong số đó, 25% xem chatbot là “nhà trị liệu, huấn luyện viên, bạn bè hoặc đồng nghiệp”, và 34% thừa nhận từng chia sẻ với AI những điều họ chưa bao giờ nói với ai khác.

Khoảng 16% người trẻ cho biết thường xuyên nói chuyện với AI về các chủ đề riêng tư như sức khỏe tâm thần hay mối quan hệ cá nhân, trong khi 33% thỉnh thoảng cũng tìm đến chatbot để giãi bày.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo việc xem chatbot như một “nhà trị liệu” tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Gijo Mathew, Giám đốc sản phẩm của Spring Health - nền tảng sức khỏe tâm thần toàn cầu dành cho doanh nghiệp, nói rằng việc dùng chatbot đa năng như công cụ trị liệu có thể làm suy yếu các yếu tố cốt lõi của chăm sóc sức khỏe tinh thần như giám sát lâm sàng, bảo mật pháp lý và khả năng can thiệp của con người.

Ông nhấn mạnh các cuộc trò chuyện kéo dài và chứa nhiều cảm xúc có thể dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng bởi hầu hết chatbot và mô hình ngôn ngữ lớn không được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Chúng có thể bỏ sót tín hiệu cảnh báo hoặc đưa ra lời khuyên nghe có vẻ hợp lý nhưng thiếu cơ sở chuyên môn.