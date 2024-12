Thêm một nhân viên Công ty vệ sĩ Security 24 ra đầu thú

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security 24, gồm: Lê Kiên Quyết (SN 1985, ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc); Hoàng Kim Chung (SN 1996, ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa); Nguyễn Đình Dương (SN 1991, ở xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và La Văn Thủy (SN 1985, ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Hà Đông là đối tượng đã tham gia cùng nhóm đối tượng trên có hành vi ngang nhiên phân luồng tại nhiều ngã tư trên địa bàn TP Thanh Hóa để đoàn xe đám cưới đi qua gây mất an ninh trật tự, bức xúc dư luận.

Vào chiều 1/12, được sự động viên của gia đình và sự giải thích về pháp luật của cơ quan công an, đối tượng Lê Hà Đông đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nên đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và ra Quyết định tạm giữ đối với Lê Hà Đông về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

