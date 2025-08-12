Thêm nỗ lực của Quảng Ninh sau vụ lật tàu

Quảng Ninh bổ sung 6 vị trí kín gió trên vịnh Hạ Long để tàu du lịch có thể tránh trú, đồng thời siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đầu tháng 8, Sở Xây dựng Quảng Ninh phối hợp các ngành và Ban Quản lý vịnh Hạ Long khảo sát, bổ sung 6 điểm tránh trú giông lốc trên các tuyến tham quan vịnh, gồm Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống - Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vông Viêng và Cống Đỏ. Đây đều là khu vực kín gió, giúp thuyền trưởng rút ngắn thời gian di chuyển khi gặp thời tiết xấu.

Trước đó, vịnh Hạ Long có 10 điểm đạt tiêu chuẩn tiếp nhận tàu, nổi bật là cảng Tuần Châu với diện tích mặt nước 66 ha, đảm bảo neo đậu an toàn cho tàu lớn.

Sở Xây dựng yêu cầu thuyền trưởng chủ động cập bến trú ẩn gần nhất khi có cảnh báo giông lốc. Chi hội Tàu du lịch hướng dẫn quy trình ứng phó, Cảng vụ giám sát hành trình qua GPS và thiết bị định vị hàng hải tích hợp hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để kịp thời khuyến cáo.

Gần 300 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên đã được tập huấn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc VHF, AIS và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Tất cả tàu sẽ hoàn tất lắp đặt AIS trước 15/8 để đảm bảo liên lạc thông suốt trên vịnh.

Hiện Hạ Long có 377 tàu du lịch hoạt động thường xuyên với sức chứa hơn 20.000 khách. Tàu vỏ gỗ giảm mạnh, dự kiến đến năm 2030 chỉ còn 66 chiếc. Toàn bộ tàu đang khai thác đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh dự kiến triển khai phần mềm giám sát tàu du lịch bằng công nghệ hiện đại, xây dựng hệ thống cảnh báo giông sét trên vịnh, yêu cầu lắp thiết bị giám sát vệ tinh S-Tracking và nâng cao kỹ năng cứu hộ cho thuyền trưởng.

Tàu Vịnh Xanh được trục vớt và đưa về cảng. Ảnh: Việt Linh - Đinh Hà.

7 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 14,6 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,6 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 36.700 tỷ đồng . Riêng du lịch đường biển, tỉnh đã phục vụ 33 chuyến tàu quốc tế với 47.000 khách, tăng 25% so với cùng kỳ.

Song song với khai thác tiềm năng, ngành du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực lấy lại niềm tin sau sự cố lật tàu Vịnh Xanh 58 khiến 39 người thiệt mạng vào chiều 19/7.

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; ưu tiên đầu tư hệ thống cảnh báo sớm và tuần tra 24/24h để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách khi trải nghiệm vịnh di sản.