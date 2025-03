Thêm sản phẩm Hằng Du Mục quảng cáo bị nghi ngờ chất lượng

Hằng Du Mục bị đào lại việc từng livestream giới thiệu sản phẩm mì ăn liền được Ba Con Cừu quảng cáo. Công ty Trung Quốc này bị phạt do có nhiều sai phạm trong kinh doanh.

Hằng Du Mục từng quảng cáo sản phẩm mì ăn liền đang gây tranh luận trên livestream. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền video của một TikToker người Việt Nam hiện sinh sống tại Trung Quốc, đặt ra nghi vấn về chất lượng của sản phẩm mì ăn liền từng xuất hiện trên livestream của thương hiệu Xiao Yang Zhenxuan, được cho trực thuộc công ty Trung Quốc vướng nhiều bê bối Ba Con Cừu.

Trong video, TikToker này chỉ ra sản phẩm in hạn sử dụng trên phần bọc nylon bên ngoài hộp mì thay vì in trực tiếp lên hộp như các hãng mì khác. Cô cho rằng với phương thức này, khi sản phẩm hết hạn sử dụng, người bán có thể thay bằng lớp nylon khác, in lại phần ngày tháng và bán cho người tiêu dùng.

Sản phẩm mì ăn liền gây tranh cãi từng xuất hiện trên livestream của thương hiệu Xiao Yang Zhenxuan, cũng là loại mì Hằng Du Mục từng quảng cáo.

Ngoài ra, hộp mì cũng không có phần dán kín niêm phong, chỉ cần mở nắp ra là thấy phần mì bên trong. Phần nylon bọc ngoài vắt mì cũng có thể dễ dàng được thay thế.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng "réo tên" Hằng Du Mục, bởi cuối năm 2024, Hằng Du Mục từng giới thiệu sản phẩm mì ăn liền này tại livestream của cô.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm mì Hằng Du Mục quảng cáo trước đây có vấn đề về chất lượng hay thời hạn sử dụng.

Trên ứng dụng mua sắm UMALL, sản phẩm đang trong trạng thái "hết hàng", chưa có thông tin về thời gian mở bán lại. Ở Việt Nam, nhiều kênh trên các sàn thương mại điện tử vẫn bán loại mì này.

Đế chế livestream bán hàng của Trung Quốc

Ba Con Cừu là công ty do anh em sinh đôi Tiểu Dương - Đại Dương (sinh năm 1995) sáng lập. Cặp anh em Trung Quốc trở thành hiện tượng bán hàng sau những màn livestream "bá đạo" và các tiểu phẩm gia đình hài hước. Kênh Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) của cặp đôi này từng có hơn 100 triệu người theo dõi.

Tháng 3/2021, cặp song sinh thành lập công ty Three Sheep Group (Ba Con Cừu). Các hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm phát sóng trực tiếp, ươm tạo tài năng, đầu tư, dịch vụ chuỗi cung ứng và môi giới người nổi tiếng, theo trang web chính thức của công ty. Nhờ danh tiếng của hai anh em, công ty nhanh chóng ăn nên làm ra.

Anh em Đại Dương, Tiểu Dương từng là những tên tuổi hàng đầu trong ngành livestream ở Trung Quốc.

Theo công bố của Diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh thương mại điện tử Quảng Đông (Trung Quốc) vào đầu năm 2024, Tiểu Dương là KOL có thu nhập cao nhất Trung Quốc với 3,21 tỷ nhân dân tệ ( 451 triệu USD ) vào năm 2023.

Phong cách bán hàng có phần điên rồ, sẵn sàng thực hiện nhiều thử thách như cắn dép, lấy chổi lau nhà chà lên mặt của cặp anh em thu hút lượng người xem lớn. Ngoài livestream bán hàng, công ty của anh em Tiểu Dương, Đại Dương còn lăng xê nhiều livestreamer khác.

Liên tục dính bê bối

Khi đang dẫn đầu ngành công nghiệp livestream bán hàng ở quốc gia tỷ dân, Ba Con Cừu liên tục bị phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh và cả đời tư ồn ào của những người đứng đầu, khiến công ty rơi vào khủng hoảng.

Dịp Trung thu năm 2024, Tiểu Dương giới thiệu trên livestream một loại bánh trung thu tên Meisun, tuyên bố đây là loại bánh cao cấp đến từ Hong Kong (Trung Quốc), công ty sản xuất có tuổi đời hơn 20 năm. Sản phẩm có giá ưu đãi 169 nhân dân tệ ( 23,3 USD ) khi mua trên livestream, 200 nhân dân tệ ( 27,6 USD ) khi mua tại cửa hàng.

Tuy nhiên, người xem nhanh chóng phát hiện loại bánh này thực tế không có tên tuổi, thậm chí được sản xuất ở Quảng Châu (Trung Quốc) và chỉ có giá 59 nhân dân tệ ( 8,16 USD )/3 hộp.

Ngày 17/9, cơ quan quản lý địa phương tại Hợp Phì, tỉnh An Huy - nơi đặt trụ sở của Ba Con Cừu - tiến hành điều tra công ty này về cáo buộc "gây hiểu lầm cho người tiêu dùng" thông qua chương trình khuyến mại. Đến ngày 26/9, công ty của cặp influencer chính thức bị phạt 68,95 triệu nhân dân tệ ( 9,6 triệu USD ) đồng thời bị đình chỉ hoạt động thương mại trực tuyến để khắc phục.

Trước đó vào cuối năm 2023, Tiểu Dương cũng dính nghi vấn bán thịt bò giả trên livestream. Sản phẩm thịt bò cuộn giá 89,9 nhân dân tệ ( 12,43 USD ) được quảng cáo là làm hoàn toàn từ thịt bò, nhưng hương vị giống như thịt tổng hợp.

Đầu năm 2023, sản phẩm có tên "Kem đặc biệt dưỡng ẩm và làm dịu da Youshang dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" mà Tiểu Dương bán trên livestream cũng bị Cục Giám sát thành phố Khu công nghệ cao Hàng Châu coi là "quảng cáo có nội dung sai sự thật". Công ty sở hữu sản phẩm cũng bị xử phạt hành chính.

Tiểu Dương quảng cáo sai sự thật về sản phẩm bánh trung thu.

Hồi tháng 11/2022, Wang Hai, một nhà chống hàng giả nổi tiếng, còn tố máy khoan tường và máy xay thịt được bán trong phiên livestream của Đại Dương là hàng giả. Hai sản phẩm này cuối cùng bị xóa khỏi giỏ hàng.

Sau loạt bê bối, các tài khoản chính thức của Ba Con Cừu đều đã tạm dừng hoạt động.

Không chỉ đánh mất lòng tin người theo dõi vì bán hàng kém chất lượng, Tiểu Dương còn gây ngán ngẩm vì bê bối đời tư. Tháng 9/2024, Tiểu Dương bị streamer bán hàng nổi tiếng Simba "bóc phốt" anh ngoại tình với Momo (22 tuổi), hot girl nổi tiếng mạng xã hội và là ngôi sao bán hàng thuộc công ty Ba Con Cừu.

Simba chỉ ra việc Momo không còn hoạt động trên mạng xã hội từ tháng 11/2023. Có tin đồn rằng khi Tiểu Dương yêu cầu chia tay Momo để cứu vãn cuộc hôn nhân, Momo yêu cầu anh bồi thường tinh thần 10 triệu nhân dân tệ ( 1,3 triệu USD ). Tuy nhiên, Tiểu Dương bí mật ghi âm cuộc trao đổi và buộc cô tội tống tiền, khiến cô bị phạt tù.

Vụ việc càng ầm ĩ khi đoạn ghi âm có giọng của Lưu Văn Thanh - một trong 3 người đồng sáng lập Ba Con Cừu - lan truyền. Trong đó, Lưu có vẻ như đang say xỉn, nói rằng đã yêu cầu 2 nữ KOL của công ty ngủ với mình, rằng có thể đuổi anh em Đại Dương Tiểu Dương bất cứ khi nào muốn. Lưu cũng thừa nhận chuyện Momo đã ngồi tù.

Sau đó, dù tuyên bố đoạn ghi âm là sản phẩm của AI, những người trong cuộc vẫn bị nhiều dân mạng nghi hoặc.

Chỉ sau thời gian ngắn, từ một đế chế tiếng tăm trong làng livestream bán hàng, Ba Con Cừu hiện đánh mất lòng tin của nhiều người tiêu dùng, sụt giảm danh tiếng nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ sụp đổ.