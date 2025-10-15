Theo chân Khoai Lang Thang khám phá nguyên liệu đặc biệt từ đồng lúa

Không làm người xem thất vọng, Khoai Lang Thang mang đến hành trình mộc mạc với món bánh giá nổi tiếng và giới thiệu dầu gạo lứt tốt cho sức khỏe tim mạch.

Trong video mới, Khoai Lang Thang có trải nghiệm bình dị ở “thủ phủ” lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long, thưởng thức món bánh giá nổi tiếng cũng như đưa người xem khám phá loại dầu ăn tốt cho sức khỏe tim mạch được trích ly từ lớp màng cám của hạt gạo lứt.

Dầu gạo lứt - từ tinh hoa hạt gạo đến nguyên liệu tốt cho tim

Nếu người Nhật tự hào giới thiệu trà xanh matcha, người Hàn Quốc giữ gìn văn hoá kim chi, vùng Địa Trung Hải nổi tiếng với dầu olive… thì Việt Nam hãnh diện vì những cánh đồng lúa bạt ngàn, cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng. Một trong những sản phẩm tinh hoa được Khoai Lang Thang giới thiệu trong video mới là dầu gạo lứt - loại dầu được trích ly từ lớp màng cám mỏng manh bao quanh hạt gạo lứt. Với nam travel vlogger, dầu gạo lứt là sản phẩm tốt cho sức khỏe, tận dụng hiệu quả tài nguyên bản địa, đồng thời là minh chứng Việt Nam đã làm chủ công nghệ hiện đại để nâng tầm giá trị cánh đồng lúa trù phú của quê hương.

Cũng từ góc nhìn đó, trong lần trở về miền Tây, giữa cánh đồng lúa vàng óng, Khoai Lang Thang không chỉ giới thiệu món bánh giá quen thuộc mà còn kể về dầu gạo lứt với những giá trị anh tâm đắc.

Nam vlogger giới thiệu dầu gạo lứt được sản xuất tại Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Loại dầu này được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt mỏng manh - nơi chứa nhiều dưỡng chất quý giá của hạt gạo lứt, đặc biệt giàu dưỡng chất Gamma Oryzanol và Phytosterol tốt cho sức khỏe tim mạch, nên được người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển ưa chuộng, sẵn sàng trả giá cao hơn giá bán ở Việt Nam nhiều lần”.

Clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có ý kiến đóng góp thông tin nhận định về giá trị, giá cả của dầu gạo lứt trên thế giới.

Chẳng hạn ý kiến từ tài khoản Phú Ngô: “Ở Nhật người ta chuộng dầu gạo lứt đến mức gọi là ‘dầu ăn của trái tim’. Kỹ lưỡng trong từng lựa chọn bảo sao dân họ tuổi thọ cao nhất thế giới”.

Theo chia sẻ của một số người xem, trên trang Walmart, giá dầu gạo lứt tại Mỹ dao động khoảng 19 USD /chai 500 ml (gần 500.000 đồng). Trong khi đó, khi tham khảo trang Rakuten của Nhật Bản, mức giá cũng vào khoảng 1.200 yen/chai 1,3 lít (xấp xỉ 210.000 đồng).

Thực tế, nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý, dầu gạo lứt cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa vào khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim. Theo tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch. Gamma Oryzanol có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và bệnh lý tim mạch.

Quy trình sản xuất kỳ công

Yêu cầu tiên quyết trong quy trình sản xuất dầu gạo lứt là lớp màng gạo cần được xử lý và trích ly ngay sau khi tách khỏi hạt gạo, nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng. Điều này có nghĩa việc sản xuất thành công dầu gạo lứt phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên liệu và thời gian cung ứng. Vì vậy, lợi thế của Việt Nam là sở hữu những vùng nguyên liệu dồi dào thay vì phải nhập khẩu nguyên liệu.

Ngoài ra, để sản xuất được dầu gạo lứt đòi hỏi hệ thống công nghệ trích ly hiện đại. Chi phí xây dựng cơ sở trích ly dầu gạo lứt ước tính lên đến hàng chục triệu USD, là rào cản lớn với nhiều doanh nghiệp, cả ở những quốc gia phát triển như Mỹ. Để có được chai dầu gạo lứt Simply nguyên chất mà Khoai Lang Thang cầm trong clip, đại diện nhãn hàng chia sẻ lớp màng cám gạo phải trải qua quy trình trích ly và tinh chế 7 bước phức tạp để loại bỏ hoàn toàn tạp chất.

Quá trình sản xuất dầu gạo lứt Simply kỳ công và đầu tư bài bản.

Chất lượng của dầu gạo lứt Simply không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được bảo chứng qua loạt chứng nhận an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới như FSSC 22000. Nhờ đó, sản phẩm chinh phục thành công thị trường khó tính như Australia, New Zealand và Đài Loan (Trung Quốc).

Lớp màng cám gạo phải trải qua quy trình trích ly và tinh chế 7 bước phức tạp để loại bỏ hoàn toàn tạp chất.

Với video mới này, ngoài giới thiệu vẻ đẹp của tinh hoa đồng lúa Việt, Khoai Lang Thang còn giúp người xem hiểu hơn giới nguyên liệu nấu ăn đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch, cần được biết đến nhiều hơn.