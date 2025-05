Thí sinh đi từ An Giang, Đồng Nai để dự thi trường chuyên hot ở TP.HCM

Đến điểm thi từ sớm, Ái My, học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa (Bình Dương), vui vẻ thảo luận cùng bạn bè về kỳ thi. Do nhà xa, từ 5h, nữ sinh cùng mẹ xuất phát từ nhà để tránh kẹt xe hoặc phát sinh sự cố. Trong kỳ thi lần này, My đặt nguyện vọng vào khối chuyên Sinh vì có niềm yêu thích đặc biệt về con người và sức khỏe. Nữ sinh chỉ đặt mục tiêu đạt điểm vừa đủ trúng tuyển để tránh gây áp lực cho bản thân.