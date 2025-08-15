Học sinh quyên góp cho Cuba, nhận thư cảm ơn từ Hội Chữ thập đỏ

Học sinh lớp 5 tại Hà Nội đã dành khoản tiền tự tiết kiệm để ủng hộ người dân Cuba thông qua chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba.

Linh Chi nhận thư cảm ơn từ Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: TTCP.

11h ngày 15/8, em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 5A3, Liên đội trường Tiểu học Bà Triệu (Hà Nội), đã mang theo một khoản tiền tự tiết kiệm đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để ủng hộ nhân dân Cuba.

Với Linh Chi, khoản tiền quyên góp này là tấm lòng của thiếu nhi Việt Nam gửi gắm tình cảm yêu thương, sẻ chia tới những người bạn bên kia bán cầu đang gặp khó khăn.

“Cháu biết đến chương trình ủng hộ nhân dân Cuba khi xem trên mạng và được cô giáo kể rất nhiều về đất nước Cuba, về Chủ tịch Fidel Castro và sự giúp đỡ của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong thời kỳ khó khăn. Cháu quyết định dành số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ vì cháu muốn chia sẻ, giúp các bạn ở Cuba bớt khó khăn", Linh Chi nói.

Ngay trong ngày 15/8, khi nhận khoản đóng góp của Linh Chi, ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ đã trao thư cảm ơn cho nữ sinh.

Trước đó, vào ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho nhân dân Cuba thông qua chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba, nằm trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chỉ sau 30 giờ phát động, tổng số tiền quyên góp qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt được mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng .

Tính đến 11h ngày 15/8, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến 125 tỷ đồng với gần 600.000 lượt ủng hộ.

Chương trình này sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày, từ 13/8 đến hết ngày 16/10/2025. Bạn đọc có thể ủng hộ thông qua số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), chủ tài khoản TW HOI CHU THAP DO VIET NAM, nội dung chuyển khoản: CUBA.