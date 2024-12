Thị trường xe Việt tăng trưởng nóng ở tháng cuối giảm phí trước bạ

Lượng tiêu thụ ôtô của người Việt trong tháng cuối ưu đãi phí trước bạ là mức cao nhất kể từ đầu năm.

Đợt ưu đãi phí trước bạ lần thứ tư cho xe lắp ráp chỉ kéo dài ba tháng, đã kết thúc vào tháng 11. Tuy ngắn, đợt giảm phí trước bạ năm nay đã giúp thị trường xe Việt tăng trưởng doanh số liên tục trong suốt thời gian triển khai.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 11, người Việt đã mua tổng cộng 44.200 ôtô các loại, tăng 14% so với tháng trước và cao hơn đến 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số này bao gồm 25.114 xe lắp ráp (tăng trưởng 19%) cùng với 19.086 xe nhập khẩu từ nước ngoài, tương đương tăng trưởng 8%.

"Vua doanh số" băng băng về đích

Doanh số Mitsubishi Xpander chững lại trong tháng 10 nhưng nhanh chóng tăng trưởng tốt ở kỳ báo cáo gần nhất.

Trong tháng 11, người Việt đã mua 2.422 xe Mitsubishi Xpander, giúp "vua doanh số" thị trường xe Việt trong năm ngoái duy trì một vị trí cao trong nhóm bán chạy nhất.

Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5 bán tốt dịp cuối năm Top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất Việt Nam trong tháng 11 (Số liệu: VAMA, TC Motor) Nhãn Mitsubishi Xpander Mazda CX-5 Honda City Ford Ranger Toyota Vios Hyundai Accent Mitsubishi Xforce Hyundai Tucson Ford Everest Hyundai Creta

xe 2422 2408 2327 2257 2137 2052 1823 1584 1458 1330

Mazda CX-5 cũng đang trong giai đoạn liên tục sở hữu doanh số ở mức cao, tương tự diễn biến cuối năm ngoái. Mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật Bản bán được 2.408 xe cho khách Việt, trở thành ôtô có doanh số cao thứ nhì trong tháng 11.

Honda City bất ngờ xuất hiện trong top 3 ôtô bán chạy nhất tháng với doanh số 2.327 xe, vượt qua Ford Ranger (2.257 xe) cũng như 2 đối thủ cùng phân khúc là Toyota Vios (2.137 xe) và Hyundai Accent (2.052 xe).

Mitsubishi Xforce vẫn bán tốt nhất phân khúc SUV cỡ B, nhưng doanh số trong tháng 11 dừng lại ở 1.823 xe. Hyundai Tucson và Hyundai Creta cũng góp mặt trong top 10 với doanh số lần lượt 1.584 xe và 1.330 xe.

Ford Everest tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc SUV cỡ D với 1.458 xe bán ra cho khách Việt.

Riêng với VinFast, hãng này cho biết trong tháng 11 đã hoàn tất bàn giao tổng cộng 16.000 ôtô điện đến tay khách Việt, tương đương mỗi ngày bán ra trung bình 530 xe điện. Lũy kế từ đầu năm, VinFast đang sở hữu doanh số hơn 67.000 xe. Kết quả này nhiều khả năng sẽ đưa VinFast trở thành hãng xe sở hữu thị phần lớn nhất Việt Nam trong năm 2024.



Nhiều xe hưởng lợi từ bản mới

Bên cạnh tác động tích cực từ chương trình giảm phí trước bạ, không ít mẫu xe cho thấy sức bán tăng mạnh nhờ màn ra mắt bản nâng cấp hoặc thế hệ mới tại Việt Nam.

Một ví dụ điển hình là Hyundai Tucson. Với 1.584 xe bán ra trong tháng 11, doanh số mẫu SUV cỡ C này đã tăng gần 3 lần so với kỳ báo cáo trước đó. Hyundai Tucson ra mắt bản nâng cấp hồi giữa tháng 10, giữ nguyên 4 phiên bản cùng giá bán giảm đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Đàn anh Hyundai Santa Fe cũng đã có kỳ tăng trưởng doanh số thứ 3 liên tiếp. Mẫu SUV cỡ D trình làng thế hệ mới hồi giữa tháng 9, có tổng cộng 5 phiên bản kèm giá bán 1,069- 1,365 tỷ đồng nhưng không còn tùy chọn hybrid.

Tương tự là trường hợp của Suzuki XL7 Hybrid. Lựa chọn lai xăng-điện duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam cũng có kỳ tăng trưởng doanh số thứ ba liên tiếp.

Tuy vẫn chưa thể sánh bằng sức tiêu thụ của phiên bản thuần xăng trước kia, doanh số 418 xe trong tháng 11 đã giúp XL7 Hybrid tích lũy được doanh số 982 xe sau 3 tháng.

Doanh số Isuzu D-Max tăng nhẹ lên thành 87 xe sau khi trình làng bản nâng cấp tại triển lãm VMS 2024. Mẫu bán tải cỡ trung của hãng xe Nhật Bản nhìn chung vẫn chưa đủ sức cạnh tranh trong phân khúc.

Toyota Land Cruiser Prado có màn trở lại ngoạn mục với 72 xe bán ra trong tháng 11. Mẫu SUV địa hình được giới thiệu thế hệ mới từ giữa tháng 11 và ngay lập tức tạo được cơn sốt.

Giá bán cao ở mức 3,48 tỷ đồng cộng với tình trạng cầu vượt cung, "bia kèm lạc" là không đủ để ngăn Land Cruiser Prado có lại doanh số sau 10 tháng liên tiếp "trắng tay".

Liều thuốc hữu dụng

Có lẽ không quá khi nhận định chính sách ưu đãi phí trước bạ luôn là một liều thuốc hữu dụng cho thị trường xe Việt.

Trong suốt 3 tháng triển khai chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp, lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam liên tục đạt mức cao kỷ lục, bị vượt qua rồi xác lập đỉnh mới từ đầu năm.

Sau 11 tháng, doanh số ôtô mới tại Việt Nam đạt 308.544 xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số này bao gồm 159.868 xe lắp ráp, tăng trưởng 1,6%, còn lượng tiêu thụ xe nhập khẩu tăng đến 40% so với 11 tháng đầu năm 2023 để đạt 148.676 xe.

Riêng trong 3 tháng áp dụng ưu đãi phí trước bạ, doanh số ôtô Việt Nam lần lượt đạt 36.585 xe, 38.761 xe và 44.200 xe. Tổng doanh số trong giai đoạn này gần 120.000 xe, tương đương gần 39% lượng xe mà người Việt mua trong 11 tháng đầu năm.

Thị trường xe Việt tăng trưởng nóng trong giai đoạn ưu đãi phí trước bạ Diễn biến doanh số ôtô tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

xe 19243 11633 27289 24350 25792 26575 28920 25196 36585 38761 44200

Đà tăng trưởng nóng này nhiều khả năng còn được nối dài bởi tháng cuối năm thường là cao điểm mua sắm ôtô phục vụ nhu cầu chơi Tết. Có thể doanh số ôtô tại Việt Nam khó có thể lập đỉnh mới, nhưng sức mua xe của người Việt trong tháng 12 cũng không thể giảm với biên độ lớn.

Dù là một liều thuốc hữu dụng, chính sách ưu đãi phí trước bạ không nên được mặc nhiên xem là "phao cứu sinh" cho thị trường Việt Nam khi doanh số không khả quan như kỳ vọng.

Để trở thành một trong những thị trường sôi động nhất khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lẽ cần nhiều giải pháp hơn là trông chờ vào những đợt ưu đãi phí trước bạ.