'Thiên thần' sân băng Hàn Quốc sinh năm 2008 gây chú ý

Khi được hỏi về váy áo được mẹ may riêng, Kim cho biết đặc biệt tự hào khi trượt băng trong những bộ cánh lộng lẫy này. Cô dự định tiếp tục diện đồ do mẹ thiết kế trong các mùa giải sắp tới. Lee Jung-a, mẹ Kim Chae-yeon, theo học chuyên ngành thiết kế thời trang tại trường đại học. Cô bắt đầu may đồ cho con gái mình khi “thiên thần” sân băng bước vào cấp tiểu học. Đây là phương pháp tiết kiệm chi phí mà Lee áp dụng khi nuôi con.