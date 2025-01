Thời điểm, cách lựa chọn thực phẩm chẳng những quyết định hàm lượng dinh dưỡng món ăn mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể con người. Ảnh: Freepik.

Sử dụng thực phẩm không an toàn có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Ngoài nguy cơ ngộ độc cấp tính (nôn mửa, tiêu chảy, co giật, suy hô hấp…), người tiêu dùng còn phải đối mặt với ngộ độc mạn tính, nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các bệnh lý như thoái hóa gan, thận, tổn thương hệ tiêu hóa, hệ nội tiết…

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, việc chọn đúng thời điểm và tiêu chí phù hợp cho từng loại thực phẩm dưới đây có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa.

Rau xanh

Thời điểm tốt nhất để mua rau là vào sáng sớm, khi rau mới được thu hoạch.Khi chọn, không nên mua những bó rau có cọng to bất thường, lá màu xanh sẫm, bóng mướt. Những loại rau khi bẻ cảm giác giòn thường đã được sử dụng nhiều đạm hoặc phân bón lá.

Rau an toàn thường có lá và thân nhỏ, hơi cứng, lá có các lỗ thủng nhỏ do sâu gây ra. Nước luộc rau an toàn có màu xanh của diệp lục, khi vắt chanh vào nước càng xanh hơn, không có mùi lạ. Lưu ý, rau an toàn thường không bóng bẩy, không xanh mướt như rau bị phun thuốc kích thích.

Hoa quả

Không nên mua hoa quả trái vụ, đặc biệt là vào các tháng cuối mùa. Lúc này, thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh phát triển mạnh, người trồng thường phải sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích sinh trưởng, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Tránh chọn những trái quá lớn, da bóng loáng, có vết nứt, bị dập nát hoặc cuống có vết lấm tấm. Không nên mua hoa quả đã gọt vỏ, xắt sẵn, vì có nguy cơ bị ngâm hóa chất để giữ tươi lâu.Nên ưu tiên các loại quả còn tươi, nguyên vẹn, màu sắc tự nhiên, nặng tay, giòn chắc. Cần cảnh giác với quả bên ngoài nhìn tươi nhưng ruột đã hỏng do dùng thuốc bảo quản.

Thịt các loại (lợn, gà, bò…)

Khi mua thịt, hãy chọn những miếng thịt có màng ngoài khô, không nhớt, không có mùi lạ. Thịt lợn ngon có màu hồng tươi, thịt bò màu đỏ vừa phải, thịt trâu màu tím đỏ.Thịt tươi có độ săn chắc, đàn hồi tốt. Khi ấn ngón tay vào, thịt không để lại dấu vết sau khi nhấc tay. Phần thịt nạc không có ấu trùng sán nhỏ màu trắng như hạt gạo.

Trứng (vịt, gà, chim cút…)

Để kiểm tra, nắm quả trứng trong lòng bàn tay, soi lên ánh sáng. Trứng chất lượng có phần trong suốt và một chấm hồng bên trong, không có vết máu, ký sinh trùng hay vật thể lạ.

Thủy hải sản

Hãy chọn hải sản còn tươi sống. Nếu không, sản phẩm phải được bảo quản trong đá lạnh, kể cả trong siêu thị hay chợ truyền thống.Cá tươi thường có miệng ngậm kín, thân rắn chắc, đàn hồi, không để lại vết ấn trên thịt cá. Mang cá phải đỏ hồng, vảy óng ánh, bám chặt thân cá, không có mùi hôi thối.